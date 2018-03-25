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Силкин – о разгроме России от Бразилии: «Это фиаско»

25 марта 2018, 10:10
16

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

Следующую товарищескую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

«Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего. Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять – я здесь вообще ничего не понял!

Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне чемпионата мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо», – сказал Силкин.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Бразилия Силкин Сергей
Комментарии (16)
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С@НЁК.
1521963622
Это фиаско братан))
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zigbert
1521966587
В игре надо что то менять.
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insider_retro
1521966636
Это не фиаско, а товарищеский матч, который показал неготовность сборной к соперникам подобного уровня...
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alex1951
1521966786
Силкину. Да шо ты такоэ ховоришь? Та неуж то? Шпешииалиист! А мы то все дюмали,шо феаско ,начинаитса с 0-4...)))) Спосиба,типерь все будуть знать.
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polt
1521968513
Год назад уже понятно было, что Черчесов не тот тренер для нашей сборной. Теоретик он может и неплохой, но практичеки игру сборной поставить он не в состоянии. Напрочь упущенное время с 2016г, перепробовано уйма игроков, а более-менее наигранной основы сборной так и нет.
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portero
1521977102
да видели все... бразилы не стали просто больше забивать, а то денег им заплатили ну и совсем немного шоу, чтоб наших сильно не позорить..
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serppion
1521978533
Хороший папаша за двойку по контрольной работе ремнем задницу под иконостас разрисует. А здесь что ни контрольная то неуд. Только Стасику хоть бы хны.
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ruverzema29rus
1521979029
надо менять тренера пока не поздно!
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koli4ka
1521998740
фиаско,кошмарики -Саламычу фсё едино...
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yorgenbarenz
1522000118
У Черчесова все команды куда-то бежали,суетились,прессинговали,пока сил хватало.Повезло немного Динамо,там играл Вальбуэна,которому тренера совсем не надо.)) Но он быстро понял,что в России его сделают инвалидом и свалил на родину.Сборной России остро не хватает хороших мастеров,поэтому надеяться не на что.Были призрачные шансы,когда все требовали поставить Бердыева,но вредители с РФС во главе с диверсантом мутко,тянули резину с назначением,а потом подозрительно выбрали Черчесова.Тут только коррупцией можно оправдать такую проделку.
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