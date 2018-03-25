Силкин – о разгроме России от Бразилии: «Это фиаско»

У Черчесова все команды куда-то бежали,суетились,прессинговали,пока сил хватало.Повезло немного Динамо,там играл Вальбуэна,которому тренера совсем не надо.)) Но он быстро понял,что в России его сделают инвалидом и свалил на родину.Сборной России остро не хватает хороших мастеров,поэтому надеяться не на что.Были призрачные шансы,когда все требовали поставить Бердыева,но вредители с РФС во главе с диверсантом мутко,тянули резину с назначением,а потом подозрительно выбрали Черчесова.Тут только коррупцией можно оправдать такую проделку.
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).
Следующую товарищескую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.
«Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего. Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять – я здесь вообще ничего не понял!
Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне чемпионата мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо», – сказал Силкин.
Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно