Силкин – о разгроме России от Бразилии: «Это фиаско»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

Следующую товарищескую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

«Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего. Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять – я здесь вообще ничего не понял!

Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне чемпионата мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо», – сказал Силкин.

Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно