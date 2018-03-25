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    Силкин – о разгроме России от Бразилии: «Это фиаско»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Бразилии (0:3).

    Следующую товарищескую игру россияне проведут 27 марта в Санкт-Петербурге против команды Франции.

    «Матч с бразильцами был для нас полным фиаско. Посмотрим, как будет в игре с Францией. В прошедшем матче я не увидел вообще ничего. Когда команда играет, она вне зависимости от того, какой соперник ей противостоит, какой-то план должна на поле выполнять – я здесь вообще ничего не понял!

    Никакого взаимодействия, никакого взаимопонимания! Никакой надежности! Конечно, это плачевно накануне чемпионата мира. В матче с одним из фаворитов этого чемпионата наша команда выглядела беззубо», – сказал Силкин.

    Хватит критиковать сборную России! Это бесполезно

    Источник: Rusfootball.info

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    25.03.2018 10:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2018, 20:48

      У Черчесова все команды куда-то бежали,суетились,прессинговали,пока сил хватало.Повезло немного Динамо,там играл Вальбуэна,которому тренера совсем не надо.)) Но он быстро понял,что в России его сделают инвалидом и свалил на родину.Сборной России остро не хватает хороших мастеров,поэтому надеяться не на что.Были призрачные шансы,когда все требовали поставить Бердыева,но вредители с РФС во главе с диверсантом мутко,тянули резину с назначением,а потом подозрительно выбрали Черчесова.Тут только коррупцией можно оправдать такую проделку.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 25 марта 2018, 20:25

      фиаско,кошмарики -Саламычу фсё едино...

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 25 марта 2018, 14:57

      надо менять тренера пока не поздно!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ruverzema29rus 25 марта 2018, 15:10

      Предложи!
      Оттого ,если сказать ,,менять,,
      Во рту слаще не станет!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > alex1951 26 марта 2018, 14:10

      Гончаренко, например, со своим составом ЦСКА неплохо выступает в этом сезоне... Любые деньги предложить... Больно смотреть на сборную... Сегодня у нас самая слабая команда на моей памяти...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > ruverzema29rus 26 марта 2018, 17:06

      могет быть....
      Но ...Бацька его кер отпустит,
      там все через него вертят!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 марта 2018, 14:48

      Хороший папаша за двойку по контрольной работе ремнем задницу под иконостас разрисует. А здесь что ни контрольная то неуд. Только Стасику хоть бы хны.

      -1
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      Рейтинг: +67299

      portero 25 марта 2018, 14:25

      да видели все... бразилы не стали просто больше забивать, а то денег им заплатили ну и совсем немного шоу, чтоб наших сильно не позорить..

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2018, 12:01

      Год назад уже понятно было, что Черчесов не тот тренер для нашей сборной. Теоретик он может и неплохой, но практичеки игру сборной поставить он не в состоянии. Напрочь упущенное время с 2016г, перепробовано уйма игроков, а более-менее наигранной основы сборной так и нет.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > polt 25 марта 2018, 12:18

      Все верно.
      Однако не он себя назначал. Предистория ведь такова,
      Компашка Мудистова перебрововав европейских топ-тренеров,решила,что пришла очередь отечественных...
      Слуцкий хорош был в Чемпе России ,взяли в сборную ,но там собрались кривоножки -олигархи,результат известен.
      Кого ставить?
      Зачесали репу...кто еще не обосра.....Романцев.Семин,Ярцев-это все отработка...и воооот ,эврика!
      Вот он,кто нам нужон!
      Сделал Чемпионом евроклуб!
      Ну этот уж точно знает эврофутбол...
      Забыв при этом ,средненький по евромеркам клуб не танцует в Европе...
      А вот сборная оказалась не по зубам,в Польше он мог хамить,а здесь народец сам в морду даст(Денисов)и тд....
      А жопа растет....как в песне у Слепакова!
      ps не согласен,пиши!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 марта 2018, 11:33

      Силкину.
      Да шо ты такоэ ховоришь?
      Та неуж то?
      Шпешииалиист!
      А мы то все дюмали,шо феаско ,начинаитса с 0-4...))))
      Спосиба,типерь все будуть знать.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 марта 2018, 11:30

      Это не фиаско, а товарищеский матч, который показал неготовность сборной к соперникам подобного уровня...

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > insider_retro 25 марта 2018, 11:36

      Это так.
      А ты только представь,какое это счастье,не добратся до них на Чемпе.
      Сколько предоотвращенных инфарктов,оскорблений,с горя выпитых бытылок....и многое др.
      Сплошной позитив))))

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 25 марта 2018, 11:29

      В игре надо что то менять.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > zigbert 25 марта 2018, 11:46

      Правильно. Нужно начинать играть.
      Твою мать.

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 25 марта 2018, 10:40

      Это фиаско братан))

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