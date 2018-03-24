Федерация футбола Китая исключила из сборной футболистов, у которых есть татуировки

Китайская федерация футбола выступила против татуировок на телах игроков сборной, сообщает Hupu со ссылкой на The Sports Weekly.

После поражения китайцев от сборной Уэльса (0:6) в товарищеском матче источник распространил информацию о том, что некоторые футболисты сборной Китая будут исключены из команды за наличие татуировок.

Свое решение федерация аргументировала нежеланием видеть в сборной людей, которые вредят своему здоровью.

При этом существует вероятность, что некоторые татуированные игроки будут по-прежнему вызываться в сборную при условии, если будут закрашивать татуировки специальными средствами.