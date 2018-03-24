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    Федерация футбола Китая исключила из сборной футболистов, у которых есть татуировки

    Китайская федерация футбола выступила против татуировок на телах игроков сборной, сообщает Hupu со ссылкой на The Sports Weekly.

    После поражения китайцев от сборной Уэльса (0:6) в товарищеском матче источник распространил информацию о том, что некоторые футболисты сборной Китая будут исключены из команды за наличие татуировок.

    Свое решение федерация аргументировала нежеланием видеть в сборной людей, которые вредят своему здоровью.

    При этом существует вероятность, что некоторые татуированные игроки будут по-прежнему вызываться в сборную при условии, если будут закрашивать татуировки специальными средствами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 18:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 24 марта 2018, 21:15

      Борьба с триадой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 24 марта 2018, 21:04

      Видимо забыли китайские футболисты,что для команды важен результат матча а не у кого больше сделано татуировок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 марта 2018, 19:31

      Давно пора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 24 марта 2018, 19:29

      Вот это правильно!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 марта 2018, 19:20

      Может после китайцев и наши задумаются над этой темой? А то наши футболеры больше о тату думают и своем имидже, чем о футболе!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 24 марта 2018, 19:10

      With no commets...

      1
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