ФНЛ. «Шинник» обыграл «Авангард» и другие результаты

«Шинник» в матче 29 тура первенства ФНЛ одержал победу над «Авангардом» – 2:1. В составе ярославского клуба отличились Кирилл Гоцук и Марата Шайморданова. Максим Жестоков отправил мяч в свои ворота.

В параллельных встречах «Волгарь» сыграл вничью с петербургским «Динамо», а «Химки» обыграли «Тюмень».

Первенство ФНЛ. 29-й тур

Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гоцук, 45+1; 0:2 – Шайморданов, 53; 1:2 – Жестоков, 83 (в свои ворота).

Волгарь (Астрахань) – Динамо (Санкт-Петербург) – 0:0

Химки – Тюмень – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Данилкин, 16.

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