ФНЛ. «Шинник» обыграл «Авангард» и другие результаты

«Шинник» в матче 29 тура первенства ФНЛ одержал победу над «Авангардом» – 2:1. В составе ярославского клуба отличились Кирилл Гоцук и Марата Шайморданова. Максим Жестоков отправил мяч в свои ворота.
В параллельных встречах «Волгарь» сыграл вничью с петербургским «Динамо», а «Химки» обыграли «Тюмень».
Первенство ФНЛ. 29-й тур
Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Гоцук, 45+1; 0:2 – Шайморданов, 53; 1:2 – Жестоков, 83 (в свои ворота).
Волгарь (Астрахань) – Динамо (Санкт-Петербург) – 0:0
Гол: 1:0 – Данилкин, 16.
Источник: Бомбардир.ру