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    ФНЛ. «Шинник» обыграл «Авангард» и другие результаты

    «Шинник» в матче 29 тура первенства ФНЛ одержал победу над «Авангардом» – 2:1. В составе ярославского клуба отличились Кирилл Гоцук и Марата Шайморданова. Максим Жестоков отправил мяч в свои ворота.

    В параллельных встречах «Волгарь» сыграл вничью с петербургским «Динамо», а «Химки» обыграли «Тюмень».

    Первенство ФНЛ. 29-й тур

    Авангард (Курск) – Шинник (Ярославль) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Гоцук, 45+1; 0:2 – Шайморданов, 53; 1:2 – Жестоков, 83 (в свои ворота).

    Волгарь (Астрахань) – Динамо (Санкт-Петербург) – 0:0

    Химки – Тюмень – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Данилкин, 16.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 17:05
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