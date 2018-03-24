ФНЛ. «Енисей» Аленичева проиграл в Волгограде, «Томь» и «Сибирь» сыграли вничью в дерби

Состоялись очередные матчи 29 тура ФНЛ. Лидирующий красноярский «Енисей» проиграл в гостях «Ротору-Волгограду». Единственный мяч волжане забили после 90 минуты. Сибиряки продолжают с отрывом занимать первое место.

В другом матче встретились две сибирские команды. Гости забили первыми, но удержать преимущество не сумели. Томичи по-прежнему находятся в зоне вылета.

Первенство ФНЛ. 29-й тур

Ротор-Волгоград (Волгоград) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Климов, 90+2.

Томь (Томск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Житнев, 49; 1:1 – Абдулавов, 86.

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