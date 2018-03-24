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    ФНЛ. «Енисей» Аленичева проиграл в Волгограде, «Томь» и «Сибирь» сыграли вничью в дерби

    Состоялись очередные матчи 29 тура ФНЛ. Лидирующий красноярский «Енисей» проиграл в гостях «Ротору-Волгограду». Единственный мяч волжане забили после 90 минуты. Сибиряки продолжают с отрывом занимать первое место.

    В другом матче встретились две сибирские команды. Гости забили первыми, но удержать преимущество не сумели. Томичи по-прежнему находятся в зоне вылета.

    Первенство ФНЛ. 29-й тур

    Ротор-Волгоград (Волгоград) – Енисей (Красноярск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Климов, 90+2.

    Томь (Томск) – Сибирь (Новосибирск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Житнев, 49; 1:1 – Абдулавов, 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2018 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 28 марта 2018, 18:22

      Бомбардир похоже не следит за футболом. Ротор играл с Енисеем в Астрахани. Очнитесь там уже!

      0
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      Рейтинг: +9

      МАСЮК134 24 марта 2018, 14:41

      Аленичев проиграл в Астрахани

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