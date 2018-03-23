«Реал» включил Рэшфорда в список летних трансферов

«Реал» включил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в свой трансферный список на ближайшее лето.

О том, что сливочные ищут нового форварда, СМИ пишут уже давно. В последнее время наиболее часто с мадридцами связывали Роберта Левандовского из «Баварии» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Но «галактикос» судя по всему впечатлены универсальностью 20-летнего англичанина и видят в нем перспективу.

В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 42 поединка, записав в свой актив 12 голов и девять результативных передач. Его контракт с «красными дьяволами» истекает в июне 2020 года.