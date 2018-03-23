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    «Реал» включил Рэшфорда в список летних трансферов

    «Реал» включил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в свой трансферный список на ближайшее лето.

    О том, что сливочные ищут нового форварда, СМИ пишут уже давно. В последнее время наиболее часто с мадридцами связывали Роберта Левандовского из «Баварии» и Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

    Но «галактикос» судя по всему впечатлены универсальностью 20-летнего англичанина и видят в нем перспективу.

    В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 42 поединка, записав в свой актив 12 голов и девять результативных передач. Его контракт с «красными дьяволами» истекает в июне 2020 года.

    Источник: Sport.es

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    23.03.2018 12:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      Madiyar_7sk 24 марта 2018, 07:46

      Началось.

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