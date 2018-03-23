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    Конте покинет «Челси» только ради работы в сборной Италии

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте, как уже ранее неоднократно сообщалось, может покинуть лондонский клуб этим летом за год до истечения срока контракта. В последнее время специалист был связан с «ПСЖ» и «Арсеналом».

    Тем не менее единственная работа, которую он в настоящее время хочет, – это возвращение в сборную Италии. Руководители Федерации футбола страны подтвердили, что хотели бы во второй раз назначить Конте на пост главного тренера «скуадры адзурры», однако признают, что он не намерен рассматривать какие-либо предложения до завершения сезона.

    Если в итоге все будет улажено, Конте расстанется с «Челси» в июне. Тренер дал понять итальянским футбольным чиновникам, что он будет счастлив возглавить национальную команду.

    Источник: Tribalfootball

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    23.03.2018 12:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 марта 2018, 18:29

      посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 23 марта 2018, 14:12

      Такой осел-уничтожил чемпионский состав и ещё носом воротит

      -3
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