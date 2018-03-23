Конте покинет «Челси» только ради работы в сборной Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, как уже ранее неоднократно сообщалось, может покинуть лондонский клуб этим летом за год до истечения срока контракта. В последнее время специалист был связан с «ПСЖ» и «Арсеналом».

Тем не менее единственная работа, которую он в настоящее время хочет, – это возвращение в сборную Италии. Руководители Федерации футбола страны подтвердили, что хотели бы во второй раз назначить Конте на пост главного тренера «скуадры адзурры», однако признают, что он не намерен рассматривать какие-либо предложения до завершения сезона.

Если в итоге все будет улажено, Конте расстанется с «Челси» в июне. Тренер дал понять итальянским футбольным чиновникам, что он будет счастлив возглавить национальную команду.