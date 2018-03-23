Жилберто Силва: «Аршавин здорово проявлял себя в «Арсенале». Жаль, что не долго»

Бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва, в составе которой он становился чемпионом мира 2002 года, вспомнил нескольких футболистов сборной России из недавнего прошлого, особенно отметив братьев Березуцких и Андрея Аршавина.

Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

– Кто из российских футболистов – не только нынешних, но и игроков прошлого – вам нравится?

– Два брата-близнеца, но они защитники. Я против них даже играл несколько раз. Фамилию только забыл.

– Березуцкие.

– Да! Точно. Я и сам выходил против них на поле, плюс некоторые мои знакомые противостояли им. Знаю их хорошо.

– Через полгода после того, как вы ушли из «Арсенала», в команду пришел Андрей Аршавин. Он по своим качествам мог бы заиграть в сборной Бразилии какого-нибудь созыва?

– Не знаю. У разных составов были свои особенности, но попасть в этот список из 23 игроков чрезвычайно трудно. Скажу лишь, что в Лондоне он себя проявил очень здорово. Жалко только, что не задержался на долгое время.