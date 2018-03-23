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    Жилберто Силва: «Аршавин здорово проявлял себя в «Арсенале». Жаль, что не долго»

    Бывший футболист сборной Бразилии Жилберто Силва, в составе которой он становился чемпионом мира 2002 года, вспомнил нескольких футболистов сборной России из недавнего прошлого, особенно отметив братьев Березуцких и Андрея Аршавина.

    Товарищеский матч Россия – Бразилия состоится в «Лужниках» в пятницу, 23 марта, в 19:00 по московскому времени.

    – Кто из российских футболистов – не только нынешних, но и игроков прошлого – вам нравится?

    – Два брата-близнеца, но они защитники. Я против них даже играл несколько раз. Фамилию только забыл.

    – Березуцкие.

    – Да! Точно. Я и сам выходил против них на поле, плюс некоторые мои знакомые противостояли им. Знаю их хорошо.

    – Через полгода после того, как вы ушли из «Арсенала», в команду пришел Андрей Аршавин. Он по своим качествам мог бы заиграть в сборной Бразилии какого-нибудь созыва?

    – Не знаю. У разных составов были свои особенности, но попасть в этот список из 23 игроков чрезвычайно трудно. Скажу лишь, что в Лондоне он себя проявил очень здорово. Жалко только, что не задержался на долгое время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2018 07:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 23 марта 2018, 17:35

      Почти три сезона сезона отыграл на высочайшем уровне. А когда тебе уже за тридцать, да еще и если ты фланговый атакующий полузащитник, да еще и играешь ни где-нибудь, а в АПЛ, это очень тяжело.

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