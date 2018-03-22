Эриксен видит «Тоттенхэм» претендентом на победу в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен мечтает одержать победу в одном из турниров в составе «шпор».

«Любой футболист хотел бы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов или Кубок Англии. Думаю, после такой победы ты будешь испытывать особенное чувство.

«Тоттенхэм» проводит хороший сезон. Да, я могу выиграть трофей со «шпорами». Сейчас многие видят нас как претендентов на титул, тогда как раньше нам приходилось бороться за место в четверке или даже в шестерке.

Нам еще предстоит поработать над этим, но мы идет по правильному пути», – рассказал Эриксена в интервью BT.

После 30-ти туров «Тоттенхэм» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков. При этом отрыв от «Манчестер Юнайтед» и второй строчки составляет четыре балла.