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    Эриксен видит «Тоттенхэм» претендентом на победу в АПЛ

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен мечтает одержать победу в одном из турниров в составе «шпор».

    «Любой футболист хотел бы выиграть Премьер-лигу, Лигу чемпионов или Кубок Англии. Думаю, после такой победы ты будешь испытывать особенное чувство.

    «Тоттенхэм» проводит хороший сезон. Да, я могу выиграть трофей со «шпорами». Сейчас многие видят нас как претендентов на титул, тогда как раньше нам приходилось бороться за место в четверке или даже в шестерке.

    Нам еще предстоит поработать над этим, но мы идет по правильному пути», – рассказал Эриксена в интервью BT.

    После 30-ти туров «Тоттенхэм» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков. При этом отрыв от «Манчестер Юнайтед» и второй строчки составляет четыре балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.03.2018 08:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 23 марта 2018, 14:49

      Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен -оч сильный игрок!

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