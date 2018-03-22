Пуйоль: «Нойер и тер Стеген – вратари одного уровня. Марк-Андре может стать одним из лучших в истории»

Лёфа-воротники твои один краше другого,поэтому и калитка *вечно* сухая...
Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена с его коллегой по сборной Германии Мануэлем Нойером, выступающим за мюнхенскую «Баварию».
«При необходимости тер Стеген спокойно заменит Нойера на чемпионате мира-2018. Марк-Андре уже находится на том уровне, где и Мануэль. У Германии отличные вратари.
Тер Стеген очень сдержанный, всегда принимает правильные решения. У него большое будущее, он может стать одним из лучших голкиперов в истории», – сказал эксперт.
В группе ЧМ-2018 немцы сыграют со шведами, мексиканцами и южнокорейцами.