Пуйоль: «Нойер и тер Стеген – вратари одного уровня. Марк-Андре может стать одним из лучших в истории»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена с его коллегой по сборной Германии Мануэлем Нойером, выступающим за мюнхенскую «Баварию».

«При необходимости тер Стеген спокойно заменит Нойера на чемпионате мира-2018. Марк-Андре уже находится на том уровне, где и Мануэль. У Германии отличные вратари.

Тер Стеген очень сдержанный, всегда принимает правильные решения. У него большое будущее, он может стать одним из лучших голкиперов в истории», – сказал эксперт.

В группе ЧМ-2018 немцы сыграют со шведами, мексиканцами и южнокорейцами.