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    Пуйоль: «Нойер и тер Стеген – вратари одного уровня. Марк-Андре может стать одним из лучших в истории»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил вратаря каталонцев Марка-Андре тер Стегена с его коллегой по сборной Германии Мануэлем Нойером, выступающим за мюнхенскую «Баварию».

    «При необходимости тер Стеген спокойно заменит Нойера на чемпионате мира-2018. Марк-Андре уже находится на том уровне, где и Мануэль. У Германии отличные вратари.

    Тер Стеген очень сдержанный, всегда принимает правильные решения. У него большое будущее, он может стать одним из лучших голкиперов в истории», – сказал эксперт.

    В группе ЧМ-2018 немцы сыграют со шведами, мексиканцами и южнокорейцами.

    Источник: Mundodeportivo

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    22.03.2018 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 марта 2018, 01:07

      Лёфа-воротники твои один краше другого,поэтому и калитка *вечно* сухая...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:39

      Нойер все равно думаю по круче будет.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:50

      Пуйоль зря не скажет и на самом деле это очевидно.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 марта 2018, 00:16

      Всё-таки Нойер классом повыше.

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