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    Два ближайших домашних матча «Амкара» в РФПЛ могут пройти в Хабаровске

    Два ближайших поединка «Амкара» в РФПЛ могут быть перенесены в Хабаровск. Такой вариант рассматривает руководство клуба.

    В 24-м туре пермяки примут «Локомотив», а в 26-м сыграют домашнюю встречу против «Рубина».

    Отметим, что таким образом «Амкар» три матча кряду может провести в Хабаровске, поскольку в 25-м туре им предстоит провести гостевой поединок с местным СКА.

    После 23-х туров пермская команда, имеющая одну игру в запасе, располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 22 очка.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 13:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 22 марта 2018, 11:39

      уроды.. надеюсь, Локо , СКА и Рубин накидают им три авоськи!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 марта 2018, 10:51

      Чего только не придумают, чтобы ЛОКО потерял очки! Почему не провести игры на Фиште? Или тогда уж переносите матч в Антарктиду!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      avera 21 марта 2018, 20:48

      Не может принять-тех.поражение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 21 марта 2018, 19:32

      Руководство Локомотива и Рубина будут от этого не в восторге.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      Антимат 21 марта 2018, 18:43

      А почему не на Фиште?

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 18:40

      почему вдруг именно в Хабаровск то переносить, больше некуда что-ли.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 марта 2018, 18:29

      Еще одни бомжи объявились.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 марта 2018, 18:24

      Маразм крепчает.

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 марта 2018, 18:07

      Ну ладно Амкар. А с какой радости Локомотив с Рубином должны ехать играть в Хабаровск?

      4
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 марта 2018, 17:50

      амкар перезжает? репетиция а потом домашняя игра со СКА? а не пора ли нам что-то менять в РФПЛ? ну, например, руководителей... обидно за пермяков, и так команда выживает, тут еще и конкретно лишают домашних игр. Хабаровск??? че за бред!!! да Москва ближе! так может везите команду к нам в Брянск. в разы ближе, да и брянщина на футболистов посмотрит! а в целом обидно, что из-за наших футбольных чиновников руководство амкара идет на такие меры.

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