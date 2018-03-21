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  • Два ближайших домашних матча «Амкара» в РФПЛ могут пройти в Хабаровске

Два ближайших домашних матча «Амкара» в РФПЛ могут пройти в Хабаровске

21 марта 2018, 13:56
20

Два ближайших поединка «Амкара» в РФПЛ могут быть перенесены в Хабаровск. Такой вариант рассматривает руководство клуба.

В 24-м туре пермяки примут «Локомотив», а в 26-м сыграют домашнюю встречу против «Рубина».

Отметим, что таким образом «Амкар» три матча кряду может провести в Хабаровске, поскольку в 25-м туре им предстоит провести гостевой поединок с местным СКА.

После 23-х туров пермская команда, имеющая одну игру в запасе, располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 22 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Рубин
Комментарии (20)
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сапёр75
1521635761
Бред какой то !!!
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VGreen
1521637604
как же задолбал этот убогий клуб!!! не можешь обеспечить проведение домашнего матча - получай тех.поражение или играй на поле соперника! для кого футбол в этой стране?! на болельщиков что своих, что гостевых всем пофиг! а поехали в Хабару - ну ништяк!
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Ивантеевец
1521638900
Не в обиду пермским болелам, но пора "Амкару" в ФНЛ. Ни игры, ни тренера нормального, ни инфраструктуры, ни уважения к собственным болельщикам. Ничего!!!
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absent32
1521643837
амкар перезжает? репетиция а потом домашняя игра со СКА? а не пора ли нам что-то менять в РФПЛ? ну, например, руководителей... обидно за пермяков, и так команда выживает, тут еще и конкретно лишают домашних игр. Хабаровск??? че за бред!!! да Москва ближе! так может везите команду к нам в Брянск. в разы ближе, да и брянщина на футболистов посмотрит! а в целом обидно, что из-за наших футбольных чиновников руководство амкара идет на такие меры.
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Torvald64
1521644866
Ну ладно Амкар. А с какой радости Локомотив с Рубином должны ехать играть в Хабаровск?
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СШГЭС
1521645856
Маразм крепчает.
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Сибирь за Спартак
1521646148
Еще одни бомжи объявились.
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OfaZavr
1521646840
почему вдруг именно в Хабаровск то переносить, больше некуда что-ли.
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Антимат
1521647014
А почему не на Фиште?
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zigbert
1521649970
Руководство Локомотива и Рубина будут от этого не в восторге.
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