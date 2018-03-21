Два ближайших домашних матча «Амкара» в РФПЛ могут пройти в Хабаровске

Два ближайших поединка «Амкара» в РФПЛ могут быть перенесены в Хабаровск. Такой вариант рассматривает руководство клуба.

В 24-м туре пермяки примут «Локомотив», а в 26-м сыграют домашнюю встречу против «Рубина».

Отметим, что таким образом «Амкар» три матча кряду может провести в Хабаровске, поскольку в 25-м туре им предстоит провести гостевой поединок с местным СКА.

После 23-х туров пермская команда, имеющая одну игру в запасе, располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 22 очка.