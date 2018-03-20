Кавазашвили: «На матч Россия – Бразилия меня никто не пригласил. Это так странно, учитывая мое достижение»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недоумение, что его не пригласили на товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который состоится 23 марта в Москве.

«На товарищескую игру со сборной Бразилии меня никто не пригласил. К сожалению, ни РФС, ни оргкомитет чемпионата мира, ни наш минспорт не зовут меня на игры сборной.

Это так странно, ведь я – единственный живой вратарь – бронзовый призeр ЧМ. Нас со Львом Яшиным в СССР всего двое таких было», – сказал голкипер.

Игра в «Лужниках» начнется в 19:00.