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    Кавазашвили: «На матч Россия – Бразилия меня никто не пригласил. Это так странно, учитывая мое достижение»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недоумение, что его не пригласили на товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который состоится 23 марта в Москве.

    «На товарищескую игру со сборной Бразилии меня никто не пригласил. К сожалению, ни РФС, ни оргкомитет чемпионата мира, ни наш минспорт не зовут меня на игры сборной.

    Это так странно, ведь я – единственный живой вратарь – бронзовый призeр ЧМ. Нас со Львом Яшиным в СССР всего двое таких было», – сказал голкипер.

    Игра в «Лужниках» начнется в 19:00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.03.2018 20:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 марта 2018, 09:53

      да потому что давно понятно кто сидит в этом РФС, им до легенд и уважения к ним дела нет.

      4
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 21 марта 2018, 05:10

      Каюсь, до этой статьи не знал кто он такой вообще))) то есть знал что был такой вратарь и что он в клубе Льва Яшина , но не более.... почитал википедию и понял что он просто выскочка , за какие такие заслуги то его приглашать? Я понимаю Дасаев , Акинфеев, Яшин, вот это вратари!!! А вечного дублёра, человека который единолично проиграл Уругваю , да нах он нужен то?

      0
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:31

      Варежку меньше надо было раззявать. В председатели РФС метил, а это не прощается.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 22:48

      Что и говорить вратарь легендарный и так с ним обошлись.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 20 марта 2018, 21:27

      Анзор прав . Таких как он у нас уже не осталось. Это не симптом, это уже диагноз нашей эпохи. Анзор, дорогой, поверь, в других отраслях нашей убогой жизни ещё хуже. Давай устроим с тобой байкот бюрократам и посмотрим футбол дома на экране, в тепле, нальём коньячку, да и повторы будем с тобой смаковать. Будь здоров наш герой.

      7
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 20 марта 2018, 21:16

      Хорошу помню как смотрел тот бронзовый матч, потому что родители как раз перед игрой купили новый телевизор и я впервые смотрел футбол по телику с большим экраном. Эвсебиу был великолепен, и португальцы выиграли бронзу, а мы остались четвертыми. Так что, уважаемый господин Кавазашвили, вы конечно были классным вратарем (я видел живьем вас на стадионе Кирова), но насчет бронзы попрошу не загибать.

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 марта 2018, 21:11

      Позорное явление ! Перед Пеле и сборной Бразилии неудобно.Ведь они узнают,как обошлись с блестящим вратарём сборной СССР ....

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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 20 марта 2018, 20:55

      Простите их, уважаемый Анзор. Не ведают, что творят...

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      Рейтинг: +213

      nik_59 20 марта 2018, 20:50

      Не правильно это.

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 20:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну так плакать публично,НЕ ПРИГЛАСИЛИ .ТЫ КТО ПУП ЗЕМЛИ ЧТО ЛИ!!!

      -5
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