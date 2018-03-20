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  • Кавазашвили: «На матч Россия – Бразилия меня никто не пригласил. Это так странно, учитывая мое достижение»

Кавазашвили: «На матч Россия – Бразилия меня никто не пригласил. Это так странно, учитывая мое достижение»

20 марта 2018, 20:18
11

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил недоумение, что его не пригласили на товарищеский матч между сборными России и Бразилии, который состоится 23 марта в Москве.

«На товарищескую игру со сборной Бразилии меня никто не пригласил. К сожалению, ни РФС, ни оргкомитет чемпионата мира, ни наш минспорт не зовут меня на игры сборной.

Это так странно, ведь я – единственный живой вратарь – бронзовый призeр ЧМ. Нас со Львом Яшиным в СССР всего двое таких было», – сказал голкипер.

Игра в «Лужниках» начнется в 19:00.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бразилия Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (11)
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RedWhiteFans2
1521566734
Да власть нянча больше о собственном кармане радеет и совсем не чтит историю. Куда РФС смотрит???? А министр спорта где????
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Axe111
1521567603
Ну так плакать публично,НЕ ПРИГЛАСИЛИ .ТЫ КТО ПУП ЗЕМЛИ ЧТО ЛИ!!!
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Чехов на Садовой
1521568524
Простите их, уважаемый Анзор. Не ведают, что творят...
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yorgenbarenz
1521569492
Позорное явление ! Перед Пеле и сборной Бразилии неудобно.Ведь они узнают,как обошлись с блестящим вратарём сборной СССР ....
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Вомбат
1521569808
Хорошу помню как смотрел тот бронзовый матч, потому что родители как раз перед игрой купили новый телевизор и я впервые смотрел футбол по телику с большим экраном. Эвсебиу был великолепен, и португальцы выиграли бронзу, а мы остались четвертыми. Так что, уважаемый господин Кавазашвили, вы конечно были классным вратарем (я видел живьем вас на стадионе Кирова), но насчет бронзы попрошу не загибать.
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Александр52
1521570451
Анзор прав . Таких как он у нас уже не осталось. Это не симптом, это уже диагноз нашей эпохи. Анзор, дорогой, поверь, в других отраслях нашей убогой жизни ещё хуже. Давай устроим с тобой байкот бюрократам и посмотрим футбол дома на экране, в тепле, нальём коньячку, да и повторы будем с тобой смаковать. Будь здоров наш герой.
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zigbert
1521575315
Что и говорить вратарь легендарный и так с ним обошлись.
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paracetamol
1521581496
Варежку меньше надо было раззявать. В председатели РФС метил, а это не прощается.
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sergeyshubin
1521598203
Каюсь, до этой статьи не знал кто он такой вообще))) то есть знал что был такой вратарь и что он в клубе Льва Яшина , но не более.... почитал википедию и понял что он просто выскочка , за какие такие заслуги то его приглашать? Я понимаю Дасаев , Акинфеев, Яшин, вот это вратари!!! А вечного дублёра, человека который единолично проиграл Уругваю , да нах он нужен то?
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OfaZavr
1521615222
да потому что давно понятно кто сидит в этом РФС, им до легенд и уважения к ним дела нет.
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