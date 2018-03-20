Дибала побывал в Мадриде, но не ради переговоров с «Реалом»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала посетил Мадрид. Футболист не был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с Италией и Испанией, поэтому ему было предоставлено несколько дней отпуска.

Прибытие 24-летнего игрока в испанскую столицу вызвало у болельщиков «старой синьоры» волнение, после того, как вчера была опубликована фотография из Мадрида, на которой Пауло изображен вместе со своим братом и агентом Мариано Дибалой.

Как заверяет источник, форвард просто отправился на отдых с друзьями, а не ради того, чтобы провести переговоры с «Реалом». Дибала получил травму и предпочел посвятить свое свободное время для того, чтобы оправиться от проблем с подколенным сухожилием.