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    Дибала побывал в Мадриде, но не ради переговоров с «Реалом»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала посетил Мадрид. Футболист не был вызван в сборную Аргентины на товарищеские матчи с Италией и Испанией, поэтому ему было предоставлено несколько дней отпуска.

    Прибытие 24-летнего игрока в испанскую столицу вызвало у болельщиков «старой синьоры» волнение, после того, как вчера была опубликована фотография из Мадрида, на которой Пауло изображен вместе со своим братом и агентом Мариано Дибалой.

    Как заверяет источник, форвард просто отправился на отдых с друзьями, а не ради того, чтобы провести переговоры с «Реалом». Дибала получил травму и предпочел посвятить свое свободное время для того, чтобы оправиться от проблем с подколенным сухожилием.

    Источник: Football Italia

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    20.03.2018 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 марта 2018, 10:17

      Побывал не ради переговоров с «Реалом» , а ради переговоров с «Атлетико»

      0
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 20 марта 2018, 18:43

      а ради того что бы вести переговоры с атлетико!(можно было бы продолжить заголовок)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 марта 2018, 17:29

      Дибала купил французское шаманское, но не из-за того,что его покупает ПСЖ.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 20 марта 2018, 16:38

      Б**** вы уже превращаетесь или превратились в *желтую газетенку* кто-то куда-то поехал ААААААА всё надо публиковать,может походы в сартир тоже будете описывать,мало ли может кто куда перейти захотел.Цирк

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 20 марта 2018, 15:51

      К чему тогда новость если он просто так приехал..

      2
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