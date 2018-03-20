Семак лично звал Дзюбу в «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не скрывает, что хотел видеть прошедшей зимой в составе своей команды футболистов «Зенита» – Артема Дзюбу, Олега Шатова и Ивана Новосельцева.

– Почему не удалось договориться?

– Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Шатова с Новосельцевым. Для нас это очень дорого.

– Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?

– Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве. Артем замечательно выступает. Он забил уже три мяча, это о многом говорит. Самое главное для нападающего – забивать, с чем он прекрасно справляется. Видны настрой и желание, с которым он играет. Дзюба очень хочет выступить на домашнем чемпионате мира.