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    Семак лично звал Дзюбу в «Уфу»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не скрывает, что хотел видеть прошедшей зимой в составе своей команды футболистов «Зенита»Артема Дзюбу, Олега Шатова и Ивана Новосельцева.

    – Почему не удалось договориться?

    – Потому что у нас нет финансовой составляющей, позволяющей пригласить Артема. Или Шатова с Новосельцевым. Для нас это очень дорого.

    – Вы лично общались с этими игроками, звали в «Уфу»?

    – Звал Артема. Но «Арсенал» был более выгодным вариантом, прежде всего, для «Зенита». Да и для Дзюбы с Новосельцевым Тула поближе к Москве. Артем замечательно выступает. Он забил уже три мяча, это о многом говорит. Самое главное для нападающего – забивать, с чем он прекрасно справляется. Видны настрой и желание, с которым он играет. Дзюба очень хочет выступить на домашнем чемпионате мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 07:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 20 марта 2018, 14:02

      Как же тебя пронесло)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 20 марта 2018, 11:06

      артемку жена в Уфу не пустила )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 марта 2018, 10:19

      опять Дзюба везде Дзюба да не стоит он и ломаного гроша чтобы только о нем говорили

      2
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      ...
      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Garrincha58 20 марта 2018, 11:32

      А о ком ещё говорить если перед ЧМ не остаётся напов?

      4
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      Рейтинг: +58

      борманбек 20 марта 2018, 08:36

      дзюба не фартовый и продажный

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 20 марта 2018, 07:48

      Может и к лучшему,что он не перешёл в Уфу.Какая-то проблемность сопутствует этому игроку.

      2
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