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    Координатор сборной Бразилии: «Отбработаем на России игру против оборонительного футбола»

    Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал о причинах выбора сборной России в соперники по ближайшему товарищескому матчу.

    Напомним, матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.

    – Почему Россия? В первую очередь, мы смотрим на стиль игры соперников, как командный, так и индивидуальный. Вот сборная России играет по большей части в оборонительный футбол. А мы все знаем, что на турнире с такими командами нам обязательно придется столкнуться. Значит, нужно отработать варианты.

    – Это хорошо, но играть в России в марте, при морозе и на жестком поле, не страшно?

    – Да, сейчас не лучшее время, на турнире будет куда теплее. Но считаю, что побывать в стране-хозяйке чемпионата мира просто здорово, это тоже опыт. Футболисты быстрее привыкают к атмосфере, к стадионам. Мы же сыграем на арене чемпионата мира. Когда думали о соперниках по товарищеским матчам, Россия с Германией были в первых рядах. Решили, что так лучше подготовимся к той реальности, что будет на турнире. Думаю, матч с Россией будет довольно полезным.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 07:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 марта 2018, 10:24

      Неважно,что там выдумывают бразильянцы.
      Главное сыграть с ними.
      Ведь такого счастье вряд ли представится на турнире,
      Причина проста:c такой обороной просто не доберутся...)))

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 марта 2018, 09:26

      У нашей горе - сборной не то что оборонительного ни какого футбола пока что не наблюдалось!!! Позвали бы Берлыева хоть оборонительный был бы!!! А так...........

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2018, 08:57

      Против оборонительного футбола надо отрабатывать на хорошей обороне))а не на нашей.. Заплатили им хорошо просто...

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      Рейтинг: +399

      kella 20 марта 2018, 08:15

      Оборонительного? Гаспар: Ну как-то ж назвать его надо!

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