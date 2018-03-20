Координатор сборной Бразилии: «Отбработаем на России игру против оборонительного футбола»

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар рассказал о причинах выбора сборной России в соперники по ближайшему товарищескому матчу.

Напомним, матч сборных России и Бразилии пройдет в пятницу, 23 марта.

– Почему Россия? В первую очередь, мы смотрим на стиль игры соперников, как командный, так и индивидуальный. Вот сборная России играет по большей части в оборонительный футбол. А мы все знаем, что на турнире с такими командами нам обязательно придется столкнуться. Значит, нужно отработать варианты.

– Это хорошо, но играть в России в марте, при морозе и на жестком поле, не страшно?

– Да, сейчас не лучшее время, на турнире будет куда теплее. Но считаю, что побывать в стране-хозяйке чемпионата мира просто здорово, это тоже опыт. Футболисты быстрее привыкают к атмосфере, к стадионам. Мы же сыграем на арене чемпионата мира. Когда думали о соперниках по товарищеским матчам, Россия с Германией были в первых рядах. Решили, что так лучше подготовимся к той реальности, что будет на турнире. Думаю, матч с Россией будет довольно полезным.