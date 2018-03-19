Зобнин считает, что Луис Адриано мог бы помочь сборной России

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта) заявил, что нападающий красно-белых Луис Адриано не помешал бы российской национальной команде.
Примечательно, что теоретически 30-летний форвард имеет право сменить футбольное гражданство и выступать за Россию, поскольку провел за «селесао» лишь четыре товарищеских поединка в период с ноября 2014 по март 2015 года и не был задействован в официальных встречах.
– Кто у вас любимый футболист из сборной Бразилии?
– Таких нет. У меня есть любимые футболисты только в сборной России. И в «Спартаке».
– Спартаковские бразильцы давали какие-нибудь советы?
– Нет. Мы и не спрашивали.
– Расстроены, что не приедет Неймар?
– Конечно. Каждому футболисту хочется сыграть против сильнейших, с тем же Месси и Роналду.
– Луис Адриано в нынешней форме достоин вызова в сборную?
– Достоин.
– России или Бразилии?
– Не важно. Нам бы тоже не помешал.