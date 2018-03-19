Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин считает, что Луис Адриано мог бы помочь сборной России

Зобнин считает, что Луис Адриано мог бы помочь сборной России

19 марта 2018, 14:26
14

Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта) заявил, что нападающий красно-белых Луис Адриано не помешал бы российской национальной команде.

Примечательно, что теоретически 30-летний форвард имеет право сменить футбольное гражданство и выступать за Россию, поскольку провел за «селесао» лишь четыре товарищеских поединка в период с ноября 2014 по март 2015 года и не был задействован в официальных встречах.

– Кто у вас любимый футболист из сборной Бразилии?

– Таких нет. У меня есть любимые футболисты только в сборной России. И в «Спартаке».

– Спартаковские бразильцы давали какие-нибудь советы?

– Нет. Мы и не спрашивали.

– Расстроены, что не приедет Неймар?

– Конечно. Каждому футболисту хочется сыграть против сильнейших, с тем же Месси и Роналду.

– Луис Адриано в нынешней форме достоин вызова в сборную?

– Достоин.

– России или Бразилии?

– Не важно. Нам бы тоже не помешал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Спартак Бразилия Франция Адриано Луис Зобнин Роман
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1521459953
я с первого вопроса в шоке... все, расходимся
Ответить
VVM1964
1521460064
" – Луис Адриано в нынешней форме достоин вызова в сборную? " ( РОССИИ ) - бредовый вопрос . Спрашивается зачем спрашивать то чего не может быть ...
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1521461225
А я считаю,что России может помочь только новое правительство РФС,которое будет отменять тупые лимиты на легионеров,из-за которых игроки с российским паспортом получают миллионы не за что и не парятся вообще за результат. Я считаю,что нужно развивать детский футбол,а не только об этом балаболить в СМИ 24\7. И тогда,лет через 20,может что-то получится,а так,мы уже 100% просрали этот чемпионат,если сильно повезёт,может выйдем из группы. А давать паспорты всяким угалькам,да заморским людям,которых не беурт в свои страны из-за низкого футбольного мастерства - явно не стоит
Ответить
ОЛЕГ К.
1521462417
Ромик,ты в своём уме?У нас,что нет хороших игроков?Есть.Давайте будем натурализировать Ивановича в защиту,когда есть тот же Терентьев,который сидит на банке.Зачем парня выдернули?Гилерме -игрок сб.России,он бразилец и всегда будет на стороне своей родины.О продолжении додумайтесь сами.
Ответить
oyabun
1521470989
Ари вот натурализовали, а что толку? В сборную все равно не приглашают, хотя игрок неплохой, достойный. А в случае Адриано не возьмут, по любому, по причине возраста.
Ответить
upiter622
1521473611
Вы вообще ипанулись!!? На хрен нам "шоколадная"сборная Россия?Пусть играют у себя на родине!
Ответить
XAKACИЯ
1521475532
Идея следующего заголовка: "Сборная Бразилии могла бы помочь сбродной России"
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1521481422
Сборной России, может помочь только 20 новых, хороших, молодых игроков. Которые хотят играть, а не бухать в Монте-Карло.
Ответить
Александ1982
1521516806
сборной поможет не бразилец, а ссылка в Сибирь если будут пешком ходить по полю
Ответить
Юрий Б.
1521525865
Надо натурализовать Месси , Роналду и еще 15 человек со всего мара
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
1
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
30
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+