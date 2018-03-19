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    Зобнин считает, что Луис Адриано мог бы помочь сборной России

    Полузащитник сборной России и «Спартака» Роман Зобнин в преддверии товарищеских матчей с Бразилией (23 марта) и Францией (27 марта) заявил, что нападающий красно-белых Луис Адриано не помешал бы российской национальной команде.

    Примечательно, что теоретически 30-летний форвард имеет право сменить футбольное гражданство и выступать за Россию, поскольку провел за «селесао» лишь четыре товарищеских поединка в период с ноября 2014 по март 2015 года и не был задействован в официальных встречах.

    – Кто у вас любимый футболист из сборной Бразилии?

    – Таких нет. У меня есть любимые футболисты только в сборной России. И в «Спартаке».

    – Спартаковские бразильцы давали какие-нибудь советы?

    – Нет. Мы и не спрашивали.

    – Расстроены, что не приедет Неймар?

    – Конечно. Каждому футболисту хочется сыграть против сильнейших, с тем же Месси и Роналду.

    – Луис Адриано в нынешней форме достоин вызова в сборную?

    – Достоин.

    – России или Бразилии?

    – Не важно. Нам бы тоже не помешал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 14:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 марта 2018, 09:04

      Надо натурализовать Месси , Роналду и еще 15 человек со всего мара

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 марта 2018, 06:33

      сборной поможет не бразилец, а ссылка в Сибирь если будут пешком ходить по полю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 20 марта 2018, 06:04

      сами себя стали унижать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 марта 2018, 20:43

      Сборной России, может помочь только 20 новых, хороших, молодых игроков. Которые хотят играть, а не бухать в Монте-Карло.

      2
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      Рейтинг: +179

      XAKACИЯ 19 марта 2018, 19:05

      Идея следующего заголовка:
      "Сборная Бразилии могла бы помочь сбродной России"

      1
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 19 марта 2018, 18:33

      Вы вообще ипанулись!!?
      На хрен нам "шоколадная"сборная Россия?Пусть играют у себя на родине!

      1
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      Рейтинг: +33438

      oyabun 19 марта 2018, 17:49

      Ари вот натурализовали, а что толку? В сборную все равно не приглашают, хотя игрок неплохой, достойный. А в случае Адриано не возьмут, по любому, по причине возраста.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 15:26

      Ромик,ты в своём уме?У нас,что нет хороших игроков?Есть.Давайте будем натурализировать Ивановича в защиту,когда есть тот же Терентьев,который сидит на банке.Зачем парня выдернули?Гилерме -игрок сб.России,он бразилец и всегда будет на стороне своей родины.О продолжении додумайтесь сами.

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 19 марта 2018, 15:07

      А я считаю,что России может помочь только новое правительство РФС,которое будет отменять тупые лимиты на легионеров,из-за которых игроки с российским паспортом получают миллионы не за что и не парятся вообще за результат. Я считаю,что нужно развивать детский футбол,а не только об этом балаболить в СМИ 247.
      И тогда,лет через 20,может что-то получится,а так,мы уже 100% просрали этот чемпионат,если сильно повезёт,может выйдем из группы.
      А давать паспорты всяким угалькам,да заморским людям,которых не беурт в свои страны из-за низкого футбольного мастерства - явно не стоит

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      Рейтинг: +105

      Ден Батонг 19 марта 2018, 14:53

      почему бы и нет
      по русски он хорошо разговаривает

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Ден Батонг 19 марта 2018, 15:42

      Мигель Данни тоже хорошо разговаривал по-русски.Но он остался верен своей стране.Так же Радек Ширл.

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