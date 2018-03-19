Каборе: «Зимой мной интересовались во Франции и Англии. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подтвердил, что в зимнее трансферное окно к нему проявляли интерес клубы из АПЛ и Лиги 1. При этом 30-летний футболист подчеркнул, что не стремится покидать «быков».

«Да, это правда, мной действительно интересовались. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме «Краснодара».

У меня есть огромное желание расти вместе с командой, двигаться вместе с ней вверх. Я получаю удовольствие от игры здесь, мне здесь хорошо, и моей семье тоже очень нравится в Краснодаре, так что я хочу продолжать защищать черно-зеленые цвета и не стремлюсь куда-то уйти, пусть даже это будет топ-чемпионат», – сказал Каборе.

В нынешнем сезоне буркиниец провел за «Краснодар» 20 матчей. Его действующий контракт истекает в июне 2019 года.