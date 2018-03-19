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    Каборе: «Зимой мной интересовались во Франции и Англии. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме «Краснодара»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе подтвердил, что в зимнее трансферное окно к нему проявляли интерес клубы из АПЛ и Лиги 1. При этом 30-летний футболист подчеркнул, что не стремится покидать «быков».

    «Да, это правда, мной действительно интересовались. Но я сейчас не вижу себя нигде, кроме «Краснодара».

    У меня есть огромное желание расти вместе с командой, двигаться вместе с ней вверх. Я получаю удовольствие от игры здесь, мне здесь хорошо, и моей семье тоже очень нравится в Краснодаре, так что я хочу продолжать защищать черно-зеленые цвета и не стремлюсь куда-то уйти, пусть даже это будет топ-чемпионат», – сказал Каборе.

    В нынешнем сезоне буркиниец провел за «Краснодар» 20 матчей. Его действующий контракт истекает в июне 2019 года.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    19.03.2018 13:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:04

      Непоколебимый характер.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 марта 2018, 22:48

      ай да молодец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 19 марта 2018, 18:01

      Каборе, футболист высочайшего уровня. Если уйдет, да еще и Гранквист уходит, будет совсем не комильфо Краснодару.

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