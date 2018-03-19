«Арсенал» не смог найти соперника на товарищеский матч

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о планах своей команды на перерыв, связанный с играми национальных сборных. По его словам, туляки не смогли найти спарринг-партнера на этот отрезок.

– Когда поправится новичок Хабиб Майга?

– Надеюсь, сыграет с «Динамо». Это если все удачно сложится.

– Какие планы на паузу, связанную с матчами международных сборных?

– Хотели сыграть товарищеский матч, но не нашли соперника. Сейчас четыре выходных, а потом будем работать на тренировках. Куда деваться?