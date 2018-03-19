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    «Арсенал» не смог найти соперника на товарищеский матч

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о планах своей команды на перерыв, связанный с играми национальных сборных. По его словам, туляки не смогли найти спарринг-партнера на этот отрезок.

    – Когда поправится новичок Хабиб Майга?

    – Надеюсь, сыграет с «Динамо». Это если все удачно сложится.

    – Какие планы на паузу, связанную с матчами международных сборных?

    – Хотели сыграть товарищеский матч, но не нашли соперника. Сейчас четыре выходных, а потом будем работать на тренировках. Куда деваться?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 06:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 19 марта 2018, 10:12

      пусть с зенитом сыграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 марта 2018, 08:44

      Боятся все на таких полях травмироваться ни за что...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 19 марта 2018, 08:08

      Я думал, что с Венгером уже и товарники играть никто не хочет, а оказывается, это он нашем болоте новость.

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