«Арсенал» не смог найти соперника на товарищеский матч

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о планах своей команды на перерыв, связанный с играми национальных сборных. По его словам, туляки не смогли найти спарринг-партнера на этот отрезок.
– Когда поправится новичок Хабиб Майга?
– Надеюсь, сыграет с «Динамо». Это если все удачно сложится.
– Какие планы на паузу, связанную с матчами международных сборных?
– Хотели сыграть товарищеский матч, но не нашли соперника. Сейчас четыре выходных, а потом будем работать на тренировках. Куда деваться?
Источник: «Спорт-Экспресс»