РФПЛ. Адриано принес «Спартаку» три очка в Казани, отставание от первого места – пять баллов

Московский «Спартак» в рамках 23 тура РФПЛ встречался с казанским «Рубином». Красно-белые первыми забили, но сохранить ворота в неприкосновенности не сумели. Победный мяч на счету бразильца Луиса Адриано.

Спартаковцы сократили отставание от лидирующего московского «Локомотива» до пяти очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Карадениз, Могилевец, Подберезкин, Жемалетдинов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни (Роша, 69), Луис Адриано.

Предупреждения: Кудряшов, 22; Гранат, 48 – Максимович, 9; Фернандо, 60.

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