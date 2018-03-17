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    РФПЛ. Адриано принес «Спартаку» три очка в Казани, отставание от первого места – пять баллов

    Московский «Спартак» в рамках 23 тура РФПЛ встречался с казанским «Рубином». Красно-белые первыми забили, но сохранить ворота в неприкосновенности не сумели. Победный мяч на счету бразильца Луиса Адриано.

    Спартаковцы сократили отставание от лидирующего московского «Локомотива» до пяти очков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Карадениз, Могилевец, Подберезкин, Жемалетдинов.

    «Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни (Роша, 69), Луис Адриано.

    Предупреждения: Кудряшов, 22; Гранат, 48 – Максимович, 9; Фернандо, 60.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 20:52
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:02

      поле было просто ужасное, огород еще тот, но Адриано супер мастер великолепно использовал момент!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 09:57

      Всех КБ с победой! в очередной раз не без валидола но главное вырвали все таки!

      2
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      Рейтинг: +52

      Сарик 18 марта 2018, 06:34

      Спартак на подъеме и играет очень хорошо)

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 03:53

      Отставание от лидирующего московского «Локомотива» пять очков. Это хорошо. Но, будем объективны - у паровоза игра в запасе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 18 марта 2018, 02:01

      С Победой Спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2018, 22:51

      Удача вновь повернулась к нам лицом! Ужасное поле, ужасная погода. Но играли, вернее бились до конца, как настоящие гладиаторы! Всех спартаковских болельщиков с победой!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:41

      Адриано - супер.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 марта 2018, 21:43

      Во втором было видно,что отдали инициативу.И поплатились. Но концовку отыграли ,как надо. Адриано-молоток!

      4
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      Рейтинг: +170

      Gotvig 17 марта 2018, 21:42

      Столько хочется сказать... Не дан мне литературный талант. СПАРТАК ВПЕРЕД!!!!!! С ПОБЕДОЙ!!!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 марта 2018, 21:34

      БУБЕН давай про очко своё рассказывай И ни какой ты не эксперт тебе лишь бы ляпнуть. Пиши фантастику про то чего нет

      8
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