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  • РФПЛ. Адриано принес «Спартаку» три очка в Казани, отставание от первого места – пять баллов

РФПЛ. Адриано принес «Спартаку» три очка в Казани, отставание от первого места – пять баллов

17 марта 2018, 20:52
84

Московский «Спартак» в рамках 23 тура РФПЛ встречался с казанским «Рубином». Красно-белые первыми забили, но сохранить ворота в неприкосновенности не сумели. Победный мяч на счету бразильца Луиса Адриано.

Спартаковцы сократили отставание от лидирующего московского «Локомотива» до пяти очков.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

Рубин (Казань) – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Ханни, 18; 1:1 – Нобоа, 61; 1:2 – Адриано, 81.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Энаке, Нобоа, Камболов, Карадениз, Могилевец, Подберезкин, Жемалетдинов.

«Спартак»: Селихов, Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко, Самедов, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Ханни (Роша, 69), Луис Адриано.

Предупреждения: Кудряшов, 22; Гранат, 48 – Максимович, 9; Фернандо, 60.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Адриано Луис
Комментарии (84)
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oyabun
1521309287
Как же хорошо что у нас есть Луис Адриано! Всех Спартачей с победой!!! Пусть валидольная, пусть снова разочаровал Роша, но это Победа! Ура!!!
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VVM1964
1521309378
Ну не можем мы без мата , валидола и корвалола . Выигрышный матч чуть не отдать !!! Такое преимущество по первому тайму , нереализованные 100 % моменты и такое безобразие во втором тайме .... Всех красно белых братьев с победой .
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Соа́рес де Мора́ис
1521309428
Молодцы! В тяжелейших условиях, важнейшие три очка!
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Полная Канистра
1521309454
ещё одна ступенька к цели С ПОБЕДОЙ СПАРТАЧИ!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!!!!!!!!
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Пестрый
1521309485
КБ с победой!! Адриан зе бест!!!
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Shogun
1521309582
Без Промеса есть результат, с Промесом нет, дальше сообразите сами
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Полная Канистра
1521309810
ЧТО ИНТЕРЕСНО В ЭТОМ ТУРЕ ВСЕ БЫВШИЕ ЗЕНИТКИ ЗАБИВАЮТ МЯЧИ ДЗЮБА 2 НОБОА 1 ДУМАЮ СЕЙЧАС МАНИ СОПЛИ УТИРАЕТ И ЛОКТИ КУСАЕТ
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spar57
1521309856
Ну вот и прекрасненько!!! Небольшой отрыв не помешает. А злопыхателям доказали, что Спартак умеет выигрывать и в мороз!!!
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giluxa1963
1521309936
так сливать это надо уметь -Бердыев должно быть стыдно
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a_who
1521310125
Ханни с почином ! Адриано просто мастер !
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