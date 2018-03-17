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    АПЛ. «Эвертон» благодаря дублю Тосуна обыграл «Сток Сити», «Кристал Пэлас» Ходжсона справился с «терьерами» и покинул зону вылета

    Состоялись некоторые матчи 31 тура АПЛ. Ливерпульский «Эвертон» смог обыграть «гончаров». «Ирискам» помог дубль турецкого новичка команды Дженка Тосуна, пришедшего зимой из «Бешикташа».

    В другой встрече лондонский «Кристал Пэлас» справился с новичками турнира и покинул зону вылета.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

    Борнмут – Вест Бромвич – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Родригес, 48; 1:1 – Айб, 77; 2:1 – Станислас, 89.

    Сток Сити – Эвертон – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Тосун, 69; 1:1 – Чупо-Мотинг, 77; 1:2 – Тосун, 84.

    Удаления: Адам, 30 – нет.

    Хаддерсфилд – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Томкинс, 23; 0:2 – Миливойевич, 67 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 19:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3428

      FRZZ 17 марта 2018, 21:39

      Эвертон не прогадал с Дженком Тосуном.

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