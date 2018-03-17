АПЛ. «Эвертон» благодаря дублю Тосуна обыграл «Сток Сити», «Кристал Пэлас» Ходжсона справился с «терьерами» и покинул зону вылета

Состоялись некоторые матчи 31 тура АПЛ. Ливерпульский «Эвертон» смог обыграть «гончаров». «Ирискам» помог дубль турецкого новичка команды Дженка Тосуна, пришедшего зимой из «Бешикташа».

В другой встрече лондонский «Кристал Пэлас» справился с новичками турнира и покинул зону вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Борнмут – Вест Бромвич – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Родригес, 48; 1:1 – Айб, 77; 2:1 – Станислас, 89.

Сток Сити – Эвертон – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Тосун, 69; 1:1 – Чупо-Мотинг, 77; 1:2 – Тосун, 84.

Удаления: Адам, 30 – нет.

Хаддерсфилд – Кристал Пэлас – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Томкинс, 23; 0:2 – Миливойевич, 67 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ