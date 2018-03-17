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    Бышовец: «Черчесов должен забыть о конфликте с Дзюбой в угоду результату сборной России»

    Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что нападающего «Арсенала» Артема Дзюбу сейчас можно рассматривать как основного кандидата на замену Александру Кокорину в национальной команде. По мнению специалиста, тренер сборной Станислав Черчесов не должен отказываться от приглашения качественного форварда в угоду личным интересам.

    – Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать в сборную его в сборную после травмы Кокорина?

    – Конечно, нужно рассматривать этот вопрос. Позицию форварда необходимо продублировать. Ионов, кстати, тоже забил два мяча. Поэтому кандидаты в национальную команду отличились. Думаю, что сейчас у Дзюбы есть все возможности, чтобы считаться главным кандидатом на замену травмированного Александра Кокорина. Думаю, что такая же задача стоит и у Шатова. У Дзюбы, Шатова и Ионова сейчас очень высока мотивация.

    – Как известно, у Дзюбы и Черчесова имеются определенные разногласия. Как должен вести себя Дзюба и Черчесов, чтобы сгладить непростые отношения?

    – Когда поднимают вопрос конфликта между игроком и тренером, он больше надуман. Ни один тренер может себе позволить такого. Главное при выборе состава – подчиниться интересам национальной команды. Никто не откажется от приглашения в сборную футболиста, который отвечает всем требованиям по качеству и отношению. Я исключаю всякую возможность личных вопросов, когда речь идет о результате.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 18:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 18 марта 2018, 15:32

      Черчесову легче вызвать в сборную Ари с российским паспортом, чем простить Дзюбу))

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 12:28

      Если не светит с королевой, начинают вспоминать кухарок. А Бзюда - стряпуха еще та...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 21:54

      В Зените он тоже сначала забивал.Игрок настроения.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 марта 2018, 21:17

      Дереву не место в сборной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 марта 2018, 18:51

      Вожака нет...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      elvira020473 17 марта 2018, 18:49

      никто не поможет этой сборной солянке ,нет у нее духа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Гаскойн 17 марта 2018, 18:45

      Усы

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 17 марта 2018, 18:43

      Ага, Черчесов скорее забудет твое имя-отчество, Анатолий Михайлович, чем слова Денисова и жест Дзюбы. У них на Кавказе с этим строго. Даже если он в глубине души он их простил, в поступках он этого не покажет, иначе его земляки уважать не будут. Тот же Дзагоев не поймет.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Вомбат 17 марта 2018, 19:00

      Вообще-то он Фёдорович.

      0
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 17 марта 2018, 18:28

      Не только с Дзюбой, но и с Денисовым тоже.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:22

      Анатолий Фёдорыч тоже решил плескануть бензинцу в огонь, сам ведь раньше говорил, что Дзюба сразу по нескольким параметрам не тянет на уровень сборной.

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