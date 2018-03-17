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  • Бышовец: «Черчесов должен забыть о конфликте с Дзюбой в угоду результату сборной России»

Бышовец: «Черчесов должен забыть о конфликте с Дзюбой в угоду результату сборной России»

17 марта 2018, 18:09
12

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец заявил, что нападающего «Арсенала» Артема Дзюбу сейчас можно рассматривать как основного кандидата на замену Александру Кокорину в национальной команде. По мнению специалиста, тренер сборной Станислав Черчесов не должен отказываться от приглашения качественного форварда в угоду личным интересам.

– Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать в сборную его в сборную после травмы Кокорина?

– Конечно, нужно рассматривать этот вопрос. Позицию форварда необходимо продублировать. Ионов, кстати, тоже забил два мяча. Поэтому кандидаты в национальную команду отличились. Думаю, что сейчас у Дзюбы есть все возможности, чтобы считаться главным кандидатом на замену травмированного Александра Кокорина. Думаю, что такая же задача стоит и у Шатова. У Дзюбы, Шатова и Ионова сейчас очень высока мотивация.

– Как известно, у Дзюбы и Черчесова имеются определенные разногласия. Как должен вести себя Дзюба и Черчесов, чтобы сгладить непростые отношения?

– Когда поднимают вопрос конфликта между игроком и тренером, он больше надуман. Ни один тренер может себе позволить такого. Главное при выборе состава – подчиниться интересам национальной команды. Никто не откажется от приглашения в сборную футболиста, который отвечает всем требованиям по качеству и отношению. Я исключаю всякую возможность личных вопросов, когда речь идет о результате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Арсенал Дзюба Артем Бышовец Анатолий Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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deinego77@yandex.ru
1521299487
Дзюба сборной не поможет. Он играл когда Халк был в зените.
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DOCTOR PENALTY
1521300144
Анатолий Фёдорыч тоже решил плескануть бензинцу в огонь, сам ведь раньше говорил, что Дзюба сразу по нескольким параметрам не тянет на уровень сборной.
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Kollljan
1521300483
Не только с Дзюбой, но и с Денисовым тоже.
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Вомбат
1521301406
Ага, Черчесов скорее забудет твое имя-отчество, Анатолий Михайлович, чем слова Денисова и жест Дзюбы. У них на Кавказе с этим строго. Даже если он в глубине души он их простил, в поступках он этого не покажет, иначе его земляки уважать не будут. Тот же Дзагоев не поймет.
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elvira020473
1521301757
никто не поможет этой сборной солянке ,нет у нее духа
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пряник929
1521301880
Вожака нет...
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Диктор
1521310646
Дереву не место в сборной.
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zigbert
1521312841
В Зените он тоже сначала забивал.Игрок настроения.
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serppion
1521365305
Если не светит с королевой, начинают вспоминать кухарок. А Бзюда - стряпуха еще та...
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foreverorthodox
1521376373
Черчесову легче вызвать в сборную Ари с российским паспортом, чем простить Дзюбу))
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