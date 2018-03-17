Официально: на ЧМ-2018 будет использоваться система видеоповторов

На чемпионате мира 2018 года в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Данное решение было принято сегодня на совете Международной федерации футбола в Боготе.

«У нас будет первый чемпионат мира в 2018 году с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны. В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%», – сказал Инфантино.