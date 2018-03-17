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    Официально: на ЧМ-2018 будет использоваться система видеоповторов

    На чемпионате мира 2018 года в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Данное решение было принято сегодня на совете Международной федерации футбола в Боготе.

    «У нас будет первый чемпионат мира в 2018 году с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны. В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%», – сказал Инфантино.

    Источник: Р-Спорт

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    17.03.2018 00:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 17 марта 2018, 14:24

      Лёд ТРОНУЛСЯ!
      Господа присяжные скандальные арбитры!

      Командовать ЧЕСТНЫМ судейским парадом будет система видеопомощи арбитрам (VAR)! Ура!

      Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить всякую ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!

      Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие.
      После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России.
      На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате.

      Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
      Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
      Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
      В мае прошлого года вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
      Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание.
      Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?

      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто ПРОТИВ???
      Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!

      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Виктор12 17 марта 2018, 16:29

      Я бы тебе поставил сто тысяч плюсов за твои мысли,но в России это невозможно.
      Ну да ,ФИФА прикажет ,обязаны подчиниться.
      Но ,поверь,пройдет какое то время и усее будет как всегда .....
      Сам посуди,кто ж на зарплату живет?
      Только дураки...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 11:20

      очень хорошо, вот и посмотрим насколько она приживется, но то что меньше всякой несправедливости станет это точно.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 10:50

      Конечно судьям будет по проще и любители футбола успокоятся.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > zigbert 17 марта 2018, 16:19

      Это шутка?
      Чтобы судьи остались без бабла?
      Любители то успокоятся,а как насчет мудистовых и им подобных?
      Голь на выдумку хитра....Заявил же Будобосяк,после Кубка Конф.
      что на видеопросмотры денех нэтту!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 марта 2018, 08:53

      Для борцов за справедливость - это Мега событие.
      Надеюсь ,что после этого решения ,более не будет ,,божьей руки,, Марадоны,
      косяков с голами на ЕВРО 2012 ,не будет в России ,,мудогосиков,, и ,,будогосиков,,
      - чем кормиться им ?
      Еще Великий покойный Папанов говорил ,, У-у шоб табэ жить на одну зарплату...,,,
      Так шо народ аплодирует стоя!!!))))))
      Ваши комментарии,господа!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 марта 2018, 08:27

      Вот и прекрасно! Быстрее давайте вводить систему видео повторов и не только
      на ЧМ-2018, а и на всех чемпионатах и выделяйте деньги, для их приобретения и
      внедрения.

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 17 марта 2018, 06:14

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 17 марта 2018, 02:29

      Правильное решение. Не будет судейских скандалов с незасчитанными голами и другими ляпами.

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      Рейтинг: +24996

      bset 17 марта 2018, 02:01

      Отлично. Надеюсь, систему передадут в собственность стадионов и она останется нам в РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > bset 17 марта 2018, 02:55

      А это разве фифа за свои бабки ставит?

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 марта 2018, 00:48

      Да

      0
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