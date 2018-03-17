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  • Официально: на ЧМ-2018 будет использоваться система видеоповторов

Официально: на ЧМ-2018 будет использоваться система видеоповторов

17 марта 2018, 00:13
12

На чемпионате мира 2018 года в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Данное решение было принято сегодня на совете Международной федерации футбола в Боготе.

«У нас будет первый чемпионат мира в 2018 году с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны. В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%», – сказал Инфантино.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (12)
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Александр ЗА
1521236906
Да
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bset
1521241291
Отлично. Надеюсь, систему передадут в собственность стадионов и она останется нам в РФПЛ.
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Ubuntu
1521242943
Правильное решение. Не будет судейских скандалов с незасчитанными голами и другими ляпами.
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Mr_Murder
1521256469
+
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vladimir-7
1521264448
Вот и прекрасно! Быстрее давайте вводить систему видео повторов и не только на ЧМ-2018, а и на всех чемпионатах и выделяйте деньги, для их приобретения и внедрения.
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alex1951
1521266016
Для борцов за справедливость - это Мега событие. Надеюсь ,что после этого решения ,более не будет ,,божьей руки,, Марадоны, косяков с голами на ЕВРО 2012 ,не будет в России ,,мудогосиков,, и ,,будогосиков,, - чем кормиться им ? Еще Великий покойный Папанов говорил ,, У-у шоб табэ жить на одну зарплату...,,, Так шо народ аплодирует стоя!!!)))))) Ваши комментарии,господа!
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zigbert
1521273027
Конечно судьям будет по проще и любители футбола успокоятся.
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OfaZavr
1521274850
очень хорошо, вот и посмотрим насколько она приживется, но то что меньше всякой несправедливости станет это точно.
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Виктор12
1521285860
Лёд ТРОНУЛСЯ! Господа присяжные скандальные арбитры! Командовать ЧЕСТНЫМ судейским парадом будет система видеопомощи арбитрам (VAR)! Ура! Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить всякую ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!! Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие. После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России. На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате. Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей. Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы. Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно. В мае прошлого года вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч. Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание. Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз? Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто ПРОТИВ??? Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
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