Официально: на ЧМ-2018 будет использоваться система видеоповторов

Лёд ТРОНУЛСЯ!
Господа присяжные скандальные арбитры!
Командовать ЧЕСТНЫМ судейским парадом будет система видеопомощи арбитрам (VAR)! Ура!
Только так можно ПОБОРОТЬ судейскую КОРРУПЦИЮ в нашем футболе и отбить всякую ОХОТУ у наших арбитров свистеть согласно ЦЕНЫ вопроса!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ, чтобы ЗАЩИТИТЬ работу тренеров и их команд от ПРЕДВЗЯТОГО судейства имени Будогосского, в пользу Спартака!!!
Всё больше число чемпионатов подключаются к внедрению, понимая, что нужно использовать новое направление борьбы с судейской коррупцией, а не смотреть, как борятся с ней и пробуют другие.
После Кубка конфедераций это НЕХОТЯ, и с многочисленными СМЕШНЫМИ отговорками, "поняли" и в России.
На словах, они якобы, "поняли", а на деле чиновники РФС и судейский департамент Будогосского этому всячески препьятствуют и стремятся ОТТЯНУТЬ сроки внедрения системы видеоповторов (VAR) в нашем чемпионате.
Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
В мае прошлого года вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 в год за обслуживание.
Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз?
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто ПРОТИВ???
Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
На чемпионате мира 2018 года в России будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Данное решение было принято сегодня на совете Международной федерации футбола в Боготе.
«У нас будет первый чемпионат мира в 2018 году с VAR. Совет одобрил и утвердил это решение, и мы им очень довольны. В последнее время мы проводили исследование влияния системы на игру, по его результатам выяснилось, что на просмотр видеоповтора в среднем тратится не более 20 секунд, но при этом точность судейского решения с помощью данной системы доходит до 99%», – сказал Инфантино.