Месси – игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА путем голосования болельщиков определила лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

Победителем стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 79% голосов. Аргентинец оформил дубль и сделал голевой пас в ответном поединке 1/8 финала с «Челси» (3:0).

За нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера, отметившегося двумя мячами в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:1) и выведшего таким образом свою команду в четвертьфинал, проголосовало 11% респондентов. Третье место (6% голосов) досталось полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру, записавшему в свой актив результативную передачу во встрече с «Бешикташем» (3:1).