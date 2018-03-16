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    Месси – игрок недели в Лиге чемпионов

    УЕФА путем голосования болельщиков определила лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

    Победителем стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, в активе которого 79% голосов. Аргентинец оформил дубль и сделал голевой пас в ответном поединке 1/8 финала с «Челси» (3:0).

    За нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера, отметившегося двумя мячами в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:1) и выведшего таким образом свою команду в четвертьфинал, проголосовало 11% респондентов. Третье место (6% голосов) досталось полузащитнику «Баварии» Томасу Мюллеру, записавшему в свой актив результативную передачу во встрече с «Бешикташем» (3:1).

    Источник: УЕФА

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    16.03.2018 18:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 марта 2018, 09:50

      заслужено!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 16 марта 2018, 20:15

      Лео, есть Лео ! Не сбавляй !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 16 марта 2018, 19:51

      Да, Месси лучший.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 18:59

      Так и должно было быть.Молодец.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 18:52

      Это логично.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 18:46

      Судя по прессе Кокорин

      2
      Ответить
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