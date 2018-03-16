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    Хомуха: «Оценил бы шансы ЦСКА с «Арсеналом» как 60 на 40 в пользу лондонцев»

    Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы имеют шанс пройти «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы. Для этого, по словам специалиста, подопечным Виктора Гончаренко нужно будет сыграть против «канониров» так же, как в ответном гостевом матче с «Лионом» (3:2) в предыдущем раунде плей-офф турнира.

    «На такой стадии турнира уже не придется рассчитывать, что в соперники попадется команда, которая будет не сильная. «Арсенал» представляет одну из ведущих лиг Европы. Это очень серьезный соперник. Он является фаворитом в этой паре. Армейцы смогут пройти дальше, только если будут играть также, как в ответном матче с «Лионом».

    «Арсенал» выбил из Лиги Европы «Милан» с общим счетом 5:1? Это говорит о том, что англичане сейчас на подъеме. Я бы оценил шансы в этом противостоянии как 60 на 40 в пользу «Арсенала». Также отмечу, что армейцы начинают на выезде и это небольшой плюс», – сказал Хомуха.

    Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне. Ответный поединок – 12 апреля в Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 16:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 16 марта 2018, 17:14

      Надо готовиться и сыграть лучше чем с Лионом.

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