Хомуха: «Оценил бы шансы ЦСКА с «Арсеналом» как 60 на 40 в пользу лондонцев»

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы имеют шанс пройти «Арсенал» в 1/4 финала Лиги Европы. Для этого, по словам специалиста, подопечным Виктора Гончаренко нужно будет сыграть против «канониров» так же, как в ответном гостевом матче с «Лионом» (3:2) в предыдущем раунде плей-офф турнира.

«На такой стадии турнира уже не придется рассчитывать, что в соперники попадется команда, которая будет не сильная. «Арсенал» представляет одну из ведущих лиг Европы. Это очень серьезный соперник. Он является фаворитом в этой паре. Армейцы смогут пройти дальше, только если будут играть также, как в ответном матче с «Лионом».

«Арсенал» выбил из Лиги Европы «Милан» с общим счетом 5:1? Это говорит о том, что англичане сейчас на подъеме. Я бы оценил шансы в этом противостоянии как 60 на 40 в пользу «Арсенала». Также отмечу, что армейцы начинают на выезде и это небольшой плюс», – сказал Хомуха.

Первый матч состоится 5 апреля в Лондоне. Ответный поединок – 12 апреля в Москве.