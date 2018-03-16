Корнаухов не считает, что выход ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы делает армейцев сильнейшим клубом России

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что вряд ли армейцев можно считать сильнейшим клубом России после их выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

Вчера подопечные Виктора Гончаренко обыграли в гостях «Лион» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала и по сумме двух встреч (0:1 дома) пробились в следующий раунд турнира.

«ЦСКА провел очень хороший матч. Безусловно, они удивили многих, кто не верил в успех после неудачного выступления других российских клубов. Не скажу, что это победа меня сильно удивила. Зная всех этих ребят, я понимал и понимаю, что они способны на многое. Мои надежды они и оправдали.

В этом матче я бы хотел выделить Игоря Акинфеева и Александра Головина. И, конечно же, Виктора Гончаренко, который все это придумал и направил ребят, а они уже в свою очередь осуществили его планы на поле. Если бы армейцы отсиживались в обороне и пытались сохранить счет 2:1, то у них явно были бы большие проблемы. Да, у «Лиона» прекрасная атака, которая обладает высокой скоростью. Но в обороне у французов не все в порядке, что дало ЦСКА шанс.

Я не думаю, что выход в 1/4 финала Лиги Европы делает армейцев самыми сильными в России. Когда определится чемпион страны, тогда мы и узнаем сильнейшего», – сказал Корнаухов.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!