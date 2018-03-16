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  • Корнаухов не считает, что выход ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы делает армейцев сильнейшим клубом России

Корнаухов не считает, что выход ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы делает армейцев сильнейшим клубом России

16 марта 2018, 14:07
17

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что вряд ли армейцев можно считать сильнейшим клубом России после их выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

Вчера подопечные Виктора Гончаренко обыграли в гостях «Лион» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала и по сумме двух встреч (0:1 дома) пробились в следующий раунд турнира.

«ЦСКА провел очень хороший матч. Безусловно, они удивили многих, кто не верил в успех после неудачного выступления других российских клубов. Не скажу, что это победа меня сильно удивила. Зная всех этих ребят, я понимал и понимаю, что они способны на многое. Мои надежды они и оправдали.

В этом матче я бы хотел выделить Игоря Акинфеева и Александра Головина. И, конечно же, Виктора Гончаренко, который все это придумал и направил ребят, а они уже в свою очередь осуществили его планы на поле. Если бы армейцы отсиживались в обороне и пытались сохранить счет 2:1, то у них явно были бы большие проблемы. Да, у «Лиона» прекрасная атака, которая обладает высокой скоростью. Но в обороне у французов не все в порядке, что дало ЦСКА шанс.

Я не думаю, что выход в 1/4 финала Лиги Европы делает армейцев самыми сильными в России. Когда определится чемпион страны, тогда мы и узнаем сильнейшего», – сказал Корнаухов.

Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы ЦСКА Корнаухов Олег
Комментарии (17)
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Alex3920486
1521198689
Не путай хрен с редькой....
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kanav67
1521198701
А никто так вопрос не ставит. Просто по силе характера равных ЦСКА в РФПЛ нет. В прошлом сезоне таким клубом был Ростов. Немного бы добавить финансов и тогда точно был бы сильнейшим в РФПЛ, а пока нет
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Alex3920486
1521198713
Мы уже видели, как "чемпионы" играют...
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Татарин за ЦСКА
1521199233
Вот это нормальные слова,а главное правильны!!!! ЦСКА далеко не самый сильный по подбору игроков клуб,но и не самый слабый!!!
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DeStar
1521201027
да, согласен. Но кто так считает это глупо? прошли дальше молодцы! сыграли отлично ,лучшим клубом россии делает медаль рфпл. Лион в первом тайме мог забить 2 гола минимум, особо когда вышли 2 в 1))) но сложилось как сложилось
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shinnik
1521202450
Зато уважаемым. "Ничто не может нас вышибить из седла.. Такая уж поговорка.у майора была.." (с)
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insider_retro
1521202723
ЦСКА традиционно сильны и стабильны! А расклад в национальном первенстве и в еурокубках - это совсем не сопоставимые и оцениваемые показатели!..
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нейтральныйкакникто
1521203721
Зато все знают , кто сильнейший клуб Восточной Европы. Ау , где он?
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OfaZavr
1521215040
никто так и не говорит, не все силой определяется, иногда клуб сильный а могут вылететь из-за недостатка слаженности, мотивации, расслабленности или недооценки соперника от клуба слабее их.
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Сильвербой
1521217215
ЦСКА приятно удивил! Да чего греха таить, узнал утром счет и просто ох...ел!!!!
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