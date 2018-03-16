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    Корнаухов не считает, что выход ЦСКА в четвертьфинал Лиги Европы делает армейцев сильнейшим клубом России

    Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов заявил, что вряд ли армейцев можно считать сильнейшим клубом России после их выхода в четвертьфинал Лиги Европы.

    Вчера подопечные Виктора Гончаренко обыграли в гостях «Лион» со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала и по сумме двух встреч (0:1 дома) пробились в следующий раунд турнира.

    «ЦСКА провел очень хороший матч. Безусловно, они удивили многих, кто не верил в успех после неудачного выступления других российских клубов. Не скажу, что это победа меня сильно удивила. Зная всех этих ребят, я понимал и понимаю, что они способны на многое. Мои надежды они и оправдали.

    В этом матче я бы хотел выделить Игоря Акинфеева и Александра Головина. И, конечно же, Виктора Гончаренко, который все это придумал и направил ребят, а они уже в свою очередь осуществили его планы на поле. Если бы армейцы отсиживались в обороне и пытались сохранить счет 2:1, то у них явно были бы большие проблемы. Да, у «Лиона» прекрасная атака, которая обладает высокой скоростью. Но в обороне у французов не все в порядке, что дало ЦСКА шанс.

    Я не думаю, что выход в 1/4 финала Лиги Европы делает армейцев самыми сильными в России. Когда определится чемпион страны, тогда мы и узнаем сильнейшего», – сказал Корнаухов.

    Головин забил гол, который точно заметят в Европе. Шедевр!

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.03.2018 14:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 марта 2018, 19:20

      ЦСКА приятно удивил! Да чего греха таить, узнал утром счет и просто ох...ел!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 марта 2018, 18:44

      никто так и не говорит, не все силой определяется, иногда клуб сильный а могут вылететь из-за недостатка слаженности, мотивации, расслабленности или недооценки соперника от клуба слабее их.

      3
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 марта 2018, 17:30

      Кто как не ЦСКА ? больше 10 лет только их видно в Европе ... При том , что все это время был почти один состав , не одного громкого приобретения у них не было

      1
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 марта 2018, 16:50

      Игроки ЦСКА молодцы!!! Они не кони-они ЖЕРЕБЦЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 16 марта 2018, 15:35

      Зато все знают , кто сильнейший клуб Восточной Европы. Ау , где он?

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 марта 2018, 15:18

      ЦСКА традиционно сильны и стабильны!
      А расклад в национальном первенстве и в еурокубках - это совсем не сопоставимые и оцениваемые показатели!..

      6
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > insider_retro 16 марта 2018, 17:22

      как же ты ****** уже

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > фкНКНХ 16 марта 2018, 17:25

      Это ты с сожалением или от удовольствия?:)

      5
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ > insider_retro 17 марта 2018, 21:20

      вахахахахахха шутка то какая я е б у

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 15:14

      Зато уважаемым.
      "Ничто не может нас вышибить из седла..
      Такая уж поговорка.у майора была.." (с)

      2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 14:50

      да, согласен. Но кто так считает это глупо? прошли дальше молодцы! сыграли отлично ,лучшим клубом россии делает медаль рфпл. Лион в первом тайме мог забить 2 гола минимум, особо когда вышли 2 в 1))) но сложилось как сложилось

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 марта 2018, 14:45

      Было бы странно считать ЦСКА чемпионом только потому, что он прошел дальше остальных в ЛЕ.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 16 марта 2018, 14:20

      Вот это нормальные слова,а главное правильны!!!!
      ЦСКА далеко не самый сильный по подбору игроков клуб,но и не самый слабый!!!

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