Неценко: «Предварительный диагноз Кокорина – «кресты»

Футбольный комментатор Александр Неценко рассказал о характере травмы нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» форвард получил повреждение и был заменен.

«Тренерам сборной в последние годы перед крупными турнирами очень «везет», когда половина основы вылетает из-за травм. Джикия, Васин... Сейчас Фернандес. Вот теперь еще и у Кокорина предварительно «кресты», – написал Неценко в твиттере.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»