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Неценко: «Предварительный диагноз Кокорина – «кресты»

15 марта 2018, 21:32
21

Футбольный комментатор Александр Неценко рассказал о характере травмы нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» форвард получил повреждение и был заменен.

«Тренерам сборной в последние годы перед крупными турнирами очень «везет», когда половина основы вылетает из-за травм. Джикия, Васин... Сейчас Фернандес. Вот теперь еще и у Кокорина предварительно «кресты», – написал Неценко в твиттере.

Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

Источник: Twitter
Лига Европы Зенит Кокорин Александр Неценко Александр
Комментарии (21)
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oyabun
1521139024
Очень плохо. Всем нашим травмированным парням поскорей выздороветь! Сборная очень в вас нуждается!
Ответить
Жёлто-синий
1521139138
Не велика потеря
Ответить
Жёлто-синий
1521139153
Есть Дзюбинью
Ответить
Алекc
1521139362
товарищи, это пи*дец!
Ответить
Razvedchik - sniper
1521140260
Ну будет на что ссылаться нашей сборной.. травмы ... Коке здоровья!!!!
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lekseij2007
1521140582
Жесткач
Ответить
BRO_football
1521140738
Сама судьба хочет, чтобы Дзюбиньо сыграл!
Ответить
dinar7777dinar
1521140975
пилять я уже подумал что его в кресты определили )))))
Ответить
Кирпичный
1521144866
А Дзюба уже купил билеты. Глядишь и сыграет
Ответить
zigbert
1521192136
Опять кресты.Здоровья.
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