Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Неценко: «Предварительный диагноз Кокорина – «кресты»

    Футбольный комментатор Александр Неценко рассказал о характере травмы нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпцига» форвард получил повреждение и был заменен.

    «Тренерам сборной в последние годы перед крупными турнирами очень «везет», когда половина основы вылетает из-за травм. Джикия, Васин... Сейчас Фернандес. Вот теперь еще и у Кокорина предварительно «кресты», – написал Неценко в твиттере.

    Кокорин покинул поле в слезах. Еще одна травма в «Зените»

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2018 21:32
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 12:22

      Опять кресты.Здоровья.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 16 марта 2018, 01:34

      Быстрейшего ему выздоровления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 марта 2018, 01:09

      ЗДОРОВЬЯ. Что же за крестовый поход у сборников? Чем дальше тем страшнее.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +621

      Кирпичный 15 марта 2018, 23:14

      А Дзюба уже купил билеты. Глядишь и сыграет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 15 марта 2018, 22:15

      Здоровья!!! Как бы мы не относились к нему, всё равно, ЗДОРОВЬЯ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 15 марта 2018, 22:09

      пилять я уже подумал что его в кресты определили )))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 марта 2018, 22:05

      Сама судьба хочет, чтобы Дзюбиньо сыграл!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 15 марта 2018, 22:03

      Жесткач

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 15 марта 2018, 21:57

      Ну будет на что ссылаться нашей сборной.. травмы ... Коке здоровья!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 15 марта 2018, 21:57

      ну с нападением у нас вроде как все норм. Если бы это Федя был то да печаль а кокорин не основной игрок так что посмотрит по тв!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Гуус 15 марта 2018, 22:10

      ну с нападением у нас вроде как все норм)))))) где в менеджере фифа чтоль?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11