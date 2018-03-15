Орлов сказал, что при Манчини не прогрессировали бы даже Месси и Роналду

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об атмосфере внутри «Зенита».

«В своей учебной программе тренер должен создать атмосферу, чтобы люди прогрессировали. Кто сейчас в «Зените» прогрессирует? Манчини говорит, что нет в команде игроков, способных обыгрывать один в один и врываться в штрафную площадку.

Ребята, вы кого набирали? У вас Шатов был способен обыгрывать один в один, а самое главное — был Жулиано, который сейчас просто необходим «Зениту», чтобы передавать мяч Кокорину.

Ригони тоже вдруг потух. Значит, это зависит от тебя, тренера. Он бы, наверное, сейчас хотел, чтобы ему купили Месси и Роналду. Я думаю, и они бы тоже под его руководством вряд ли прогрессировали, потому что надо создать атмосферу внутри команды.

Обратите внимание, с какими лицами зенитовцы выходят сейчас на футбольное поле. Ситуация сложнейшая», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Ранее Орлов высказался на тему недовольства Манчини по поводу отсутствия трансферов.