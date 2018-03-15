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    Орлов сказал, что при Манчини не прогрессировали бы даже Месси и Роналду

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об атмосфере внутри «Зенита».

    «В своей учебной программе тренер должен создать атмосферу, чтобы люди прогрессировали. Кто сейчас в «Зените» прогрессирует? Манчини говорит, что нет в команде игроков, способных обыгрывать один в один и врываться в штрафную площадку.

    Ребята, вы кого набирали? У вас Шатов был способен обыгрывать один в один, а самое главное — был Жулиано, который сейчас просто необходим «Зениту», чтобы передавать мяч Кокорину.

    Ригони тоже вдруг потух. Значит, это зависит от тебя, тренера. Он бы, наверное, сейчас хотел, чтобы ему купили Месси и Роналду. Я думаю, и они бы тоже под его руководством вряд ли прогрессировали, потому что надо создать атмосферу внутри команды.

    Обратите внимание, с какими лицами зенитовцы выходят сейчас на футбольное поле. Ситуация сложнейшая», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    Ранее Орлов высказался на тему недовольства Манчини по поводу отсутствия трансферов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 18:22
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 марта 2018, 14:26

      Орел, птичка певчая.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:49

      Орлова понять можно.

      2
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      Рейтинг: +512

      gari69 16 марта 2018, 11:15

      Орёл Орлов -сливается

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 марта 2018, 11:01

      А Геннадий Сергеевич прогрессирует!!! В части переобувания :))))

      1
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > la verdad 16 марта 2018, 13:10

      Это я и имел ввиду ))

      1
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 15 марта 2018, 23:55

      Разуйте глаза! Тут не наш чемп, тут за газ пеналь не купить! Перестаньте нести пургу, я прошу пардон. Или мы хотим футбол - или все идём в жопу. Мудков , хренков и тд долой! Играть честно, Судить - честно, Болеть - честно, Жить - Как ОТЕЦ Наказал......... Извините расстроился..............

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      Рейтинг: +463

      Vratarь 15 марта 2018, 23:13

      Парни, да этой бодяге уже сколько, лет десять? Сколько ещё миллионов надо выкинуть на ветер? И, вот, я не верю, что что-то поменяется; и в следующем сезоне будет тот же бардак, пока рыбе не отрежут голову, пока хозяева не поймут, что управлять футболом нельзя, как производством или бизнесом.

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Vratarь 15 марта 2018, 23:28

      Да большой футбол это уже давно бизнес, только в нашей стране это бизнес без успеха и отдачи, а только огромные деньги, для дармоедов, типа Манчини. Но самое обидное, что даже в Турции, это прибыльный бизнес, я уж не говорю, про Португалию или Голландию, у Шахтера Донецкого, который остается на плаву, даже после продажи лидеров, это тоже успешный бизнес, а у нас это отмыв денег, баснословные траты и разочарование. Какие чинуши, такой и бизнес и футбол...

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 марта 2018, 20:40

      молодец Орлов! поспособствуй там в Питере чтобы убрали Манчини -Фурсенко особенно Фурсенко надо же найти такого тренеришку

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 15 марта 2018, 19:57

      Я не согласен, при Манчини стали появляться Кузяев и многие молодые которых никогда никто из предыдущих тренеров не выпускал.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > iBragim2102 15 марта 2018, 20:42

      Ибрагимушка вы тупой извините сразу извинюсь какой Кузяев? он уже давно играл в Ахмате да и что он такого показывает одна суета и спешка никакой мысли

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > Garrincha58 15 марта 2018, 21:04

      Мда, после слов про тупость ты говоришь про какой-то Ахмат, Кузяев забивает голы отдаёт передачи, спешка и суета можно сказать про любого игрока рфпл.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Garrincha58 15 марта 2018, 23:21

      Ну все таки про то, что Кузяев ничего не показывает, это преувеличение, все таки в Ахмате он за несколько сезонов отдал всего несколько голевых передач, а тут он и отдавал передачи и забивал. Другое дело, что Кузяев как ни крути, обыкновенный работяга на поле, который в этом сезоне отлично готов физически, но вести игру не его задача и способность, а скажем Паредеса. Но игры то у Зенита нет. Следовательно Манчини больше похож на физрука, переоцененного физрука. А нахер нужен фузрук, за такие деньги? Ну и про то что Кузяев "стал появляться" это конечно бред сивой кобылы, я согласен.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > iBragim2102 15 марта 2018, 23:23

      ДА! Появились и Кузяев, и Полоз, который феерил в Ростове, Нобоа, Заболотный из Арсенала, Оздоев, Набиуллин и.......!
      А толку? В Зените они не заиграли! Кто виноват? ТРЕНЕР!

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Serjoga 15 марта 2018, 23:39

      Ну про Полоза и Нобоа я согласен, покупка Заболотного, который по моему мнению не сильнее Дзюбы, тоже вряд себя оправдает, слабо верится в перспективы Оздоева, но Кузяев то хорош, а у Наубиуллина еще есть время.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Валерий2705 15 марта 2018, 23:55

      Перспективы у всех есть, а кто-то "звездил" в своих клубах, Манчини их ЗАХОТЕЛ, ему их ДАЛИ, и что? Где результат? Загублены очередные души! Кстати на счет Заболотного. Он сильнее Дзюбы и полезнее! Дзюба только руками валил соперника, да как стенка играл, а Заболотный поинтереснее!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > iBragim2102 16 марта 2018, 01:09

      Манчини купили много кого, но никого кто бы мог раздавать предголевые. Есть защита, есть нападение, а в центре полный жвал, связующего звена нет. И весь сумбур от этого идет. Действительно того же Жулиано продали зря. Если бы не продали он бы сейчас у Манчини играл, я думаю насчет его продажи он сейчас сам локти кусает.

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      Рейтинг: +256

      Gorasul 15 марта 2018, 19:46

      Денег с дикарей заработал, теперь вернётся в цивилизованную европу.

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 15 марта 2018, 19:41

      Как уже достал этот орёл и ему подобные люди, которые "переобуваются" от ситуации к ситуации. Сначала он облизывал итальянца, а теперь поносит.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ТИНКИ-ВИНКИ 15 марта 2018, 23:26

      Он никогда не "облизывал" Манчини! Тебе Манчини нравится? Ну и жди Зенит на 5-м месте РФПЛ! ЛЕ уже прошла мимо! Я не болельщик Зенита, но смотреть на пофигизм манчини и тупые ссылки на судей.....? Это физрук!

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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ > Serjoga 16 марта 2018, 10:18

      Ты ерунду сейчас говоришь. Я тебе говорю про людей, которые меняют свои точки зрения как трусы после бани, а ты мне про 5 место Зенита и ЛЕ.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ТИНКИ-ВИНКИ 16 марта 2018, 16:34

      Люди могут менять мнение и имеют право! И, глядя на пофигизм и не профессионализм Манчини, я думаю, что даже Фурсенко поменяет своё мнение об этом тренере! А ты на Орлова набросился! От его слов Зениту хуже не будет!

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