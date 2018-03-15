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  • Орлов сказал, что при Манчини не прогрессировали бы даже Месси и Роналду

Орлов сказал, что при Манчини не прогрессировали бы даже Месси и Роналду

15 марта 2018, 18:22
47

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался об атмосфере внутри «Зенита».

«В своей учебной программе тренер должен создать атмосферу, чтобы люди прогрессировали. Кто сейчас в «Зените» прогрессирует? Манчини говорит, что нет в команде игроков, способных обыгрывать один в один и врываться в штрафную площадку.

Ребята, вы кого набирали? У вас Шатов был способен обыгрывать один в один, а самое главное — был Жулиано, который сейчас просто необходим «Зениту», чтобы передавать мяч Кокорину.

Ригони тоже вдруг потух. Значит, это зависит от тебя, тренера. Он бы, наверное, сейчас хотел, чтобы ему купили Месси и Роналду. Я думаю, и они бы тоже под его руководством вряд ли прогрессировали, потому что надо создать атмосферу внутри команды.

Обратите внимание, с какими лицами зенитовцы выходят сейчас на футбольное поле. Ситуация сложнейшая», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Ранее Орлов высказался на тему недовольства Манчини по поводу отсутствия трансферов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (47)
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insider_retro
1521128142
Во Гена окрысился, во разошёлся, вышел из берегов и негодует!:))
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sidors32
1521128361
Осталось только Фурсенко выразить неудовольствие работой Манчини и можно идти выпрашивать 9 лямов у Миллера. Зенит остановись! Хватит экспериментов с именитыми иносрАнцами!
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OfaZavr
1521129391
даже такого преданного болельщика и то доконало что с командой происходит вот и негодует.
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Бриг
1521129560
Если Орлов начинает ругать тренера Зенита, значит увольнение близко. Он знает.
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Forlan-LV
1521129640
Как то уж быстро поменял своё мнение Гена Орлов. Кажется ещё совсем недавно когда его любимый Зенит шёл в лидерах чемпионата - он воспевал хвалебные оды итальянскому моднику. А во теперь льёт на него ушат дерьма. Послушай гена - а может всё дело не в Манчини и не в Луческу? Может теперь над Невой летает проклятие "Дзюбы" от которого наконец то избавился Спартак? Или согласно народной мудрости - плохому танцору яйца мешают???
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nik55
1521130120
а что говорил Орлов когда Манчини пришел в команду ?
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ТИНКИ-ВИНКИ
1521132083
Как уже достал этот орёл и ему подобные люди, которые "переобуваются" от ситуации к ситуации. Сначала он облизывал итальянца, а теперь поносит.
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Gorasul
1521132385
Денег с дикарей заработал, теперь вернётся в цивилизованную европу.
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Vratarь
1521144824
Парни, да этой бодяге уже сколько, лет десять? Сколько ещё миллионов надо выкинуть на ветер? И, вот, я не верю, что что-то поменяется; и в следующем сезоне будет тот же бардак, пока рыбе не отрежут голову, пока хозяева не поймут, что управлять футболом нельзя, как производством или бизнесом.
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zigbert
1521190152
Орлова понять можно.
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