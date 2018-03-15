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    Орлов: «Слова Манчини о трансферах? Когда мужик слабый, он уже не мужик»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Роберто Манчини по поводу отсутствия новых игроков в «Зените».

    «Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как «Манчестер Сити». Но это плутовство.

    Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещe были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

    Сегодня сине-бело-голубые примут «РБ Лейпциг» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы (1:2 в первом матче). Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2018 17:19
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:34

      Г. Орлов заговорил иными словами.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 16 марта 2018, 10:17

      Гена, а как ты ему дифирамбы пел осенью?... Сам-то кто после таких слов, туда сюда виляет...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 марта 2018, 09:49

      во как зачирикал воробей орлик видать нет смысла уже манучу поддерживать как он это просил страну

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 15 марта 2018, 23:11

      Геннадий частенько тупит, но сейчас по делу все. Охреневшие, зажравшиеся тренерюги, особенно конечно Боаш, и Манчини. Все таки Маур только в последнее время время сдал и начал ныть, но у него хотя бы неплохие былые заслуги, это и его Порту и Интер, он там многое доказал. А Манчини, переоцененный тренер современности, которому в МС покупали, все что он хотел, при том он умудрился два раза подряд не пройти группу ЛЧ. Боаш выиграв лигу Европы, тоже стал считаться топовым, но там скорее селекционная служба Порту была как всегда на высоте, которая открыла миру Халка и Фалькао, в дальнейшем Боаш свою "силу" показал. К Луческу у меня своё отношение. Да, он много ныл и возмущался, но все таки стоит признать, что по сравнению с Боашем и Манчини, он был очень ограничен в ресурсах, вряд ли покупку Жулиано, Маурисио и Эрнани, можно сравнить с Халком и Витселем, или плеядой аргентинцев, добротного качества, и за солидные деньги, купленных для итальянца. Я болею за Зенит, и сейчас за такого тренера стыдно, результаты результатами, всяко бывает, но когда Манчини начинает ныть, что ему кого то там не купили, хотя под него обновили с пол состава, реально противно слушать.

      1
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      Рейтинг: +1390

      DemSerg 15 марта 2018, 23:03

      У дедушки Орлова давным-давно началась деменция, а журнализды все еще цитируют его)

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > DemSerg 16 марта 2018, 01:11

      Как и кучу других старперов, а так же откровенных неадекватов. Собачья такая работа у журналистов нынче копаться сами знаете в чем....

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      Рейтинг: +837

      eleng 15 марта 2018, 19:34

      Так и я про то Геннадий, давно ты не тот...

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      Рейтинг: +1855

      Коза Ностра 15 марта 2018, 18:57

      Орлуша рассуждает-мужик-немужик,а сам то по повадкам и манере говорить простой передаст.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:46

      странная поддержка тренеру с вашей стороны получается))

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      Рейтинг: +59

      коб1976 15 марта 2018, 18:31

      ГСО "человек слова" вчера сказал одно, сегодня противоположное.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > коб1976 16 марта 2018, 10:20

      ага, осенью как ему подлизывал, с причмокиванием...

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 15 марта 2018, 18:26

      фига се дожили!!!!!!! гена-дурачок воняет на тренера "зинит роднооооооой..." а завтра что???? В неву-реку помочится???

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