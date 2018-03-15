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  • Орлов: «Слова Манчини о трансферах? Когда мужик слабый, он уже не мужик»

Орлов: «Слова Манчини о трансферах? Когда мужик слабый, он уже не мужик»

15 марта 2018, 17:19
30

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Роберто Манчини по поводу отсутствия новых игроков в «Зените».

«Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как «Манчестер Сити». Но это плутовство.

Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещe были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Сегодня сине-бело-голубые примут «РБ Лейпциг» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы (1:2 в первом матче). Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Манчини Роберто Орлов Геннадий
Комментарии (30)
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DOCTOR PENALTY
1521124114
Геннадий Сергеевич, что происходит у вас там с тренерами? Приезжает ТОП и сразу превращается в говно. Такие дифирамбы пели Манчини, а сейчас УВЫ.... Климат, видимо, у вас такой тяжёлый. А может быть бакланы влияют...
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Asbjorn
1521124397
Он два дня назад призывал поддерживать тренера,видимо уже забывает что говорил
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sidul1
1521124790
Семак с Тимощуком следующие тренера Зенита
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Dimon 007
1521124807
Что Черданцев, что Орлов как только рядом со своей фамилией встречают приписку «комментатор матч тв» сразу начинают нести чушь забывая о том что говорили 2 дня назад.
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Snek
1521125564
генацвале ты чо бутирата ******? Виллаш-Боаш никогда не ныл+у него результаты были в разы лучше цыгана и макаронника.
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sidors32
1521125625
Орлов: "Надо поддерживать Манчини" От слов - к делу. Классная поддержка, Гена!
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Вомбат
1521126130
Геннадий Сергеич - большой мастер переобуваться в прыжке. Видимо где-то что-то услышал и сделал выводы.
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rammax fcsm
1521127562
фига се дожили!!!!!!! гена-дурачок воняет на тренера "зинит роднооооооой..." а завтра что???? В неву-реку помочится???
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OfaZavr
1521128782
странная поддержка тренеру с вашей стороны получается))
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Коза Ностра
1521129469
Орлуша рассуждает-мужик-немужик,а сам то по повадкам и манере говорить простой передаст.
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