Орлов: «Слова Манчини о трансферах? Когда мужик слабый, он уже не мужик»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал недовольство Роберто Манчини по поводу отсутствия новых игроков в «Зените».

«Уже есть целая категория таких тренеров – не только Манчини. Даже Моуринью, работающий в клубе с самой высокой прибылью, говорит, что не имеет возможности покупать таких игроков, как «Манчестер Сити». Но это плутовство.

Это говорит о том, что тренер расписывается в своей слабости. Когда мужик слабый, он уже не мужик. Что Моуринью, что Манчини, до этого у нас ещe были Луческу и Виллаш-Боаш – все говорят, что им не купили тех и тех. Ребята, вы тренеры, ваша задача – из сырца довести продукт до совершенства», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Сегодня сине-бело-голубые примут «РБ Лейпциг» в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы (1:2 в первом матче). Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.