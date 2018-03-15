Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен новым главным тренером юношеской сборной страны.

«Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России.

Мы готовим серьeзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился», — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.

Контракт с Кержаковым рассчитан до 2019 года.