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    Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен новым главным тренером юношеской сборной страны.

    «Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России.

    Мы готовим серьeзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился», — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.

    Контракт с Кержаковым рассчитан до 2019 года.

    Источник: РФС

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    15.03.2018 17:32
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:39

      То есть,бил,бью и буду бить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      pul 16 марта 2018, 01:29

      какой олень поставил портить молодежь этого недокозла,ни когда ему не прощу красную карточку в стыковых за сборную....уволить!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 16 марта 2018, 00:11

      Проект ББББ !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 16 марта 2018, 00:03

      Посмотрим на первые матчи юношеской сборной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 15 марта 2018, 19:58

      Цыплят по осени считают.... Осенью увидим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Adjarov07 15 марта 2018, 19:57

      Сып1ыс абы сэ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 18:49

      ну держитесь юноши теперь вас научат бить!))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 15 марта 2018, 18:22

      удачи и успехов!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 15 марта 2018, 18:06

      Молодежь это конечно хорошо, Александр Кержаков тоже хорошо, но назначать сразу главным тренером юношеской сборной страны человека без какой-либо практики? Контракт всего на 1.5 года что-то очень подозрительно...........

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 марта 2018, 17:57

      Теперь молодёжь будут бить и забивать! Успехов!

      4
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