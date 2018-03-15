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Александр Кержаков возглавил юношескую сборную России

15 марта 2018, 17:32
17

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков назначен новым главным тренером юношеской сборной страны.

«Мы уделяем большое внимание молодым футболистам, постоянно работаем над созданием условий для их профессионального роста. Уверен, что им есть чему поучиться у Александра Кержакова, который много лет отдал российскому футболу в качестве игрока и является рекордсменом по количеству забитых мячей за сборную России.

Мы готовим серьeзные реформы в РФС, формируем молодую и амбициозную управленческую команду, и хорошо, что он к ней присоединился», — сказал и.о. президента РФС Александр Алаев.

Контракт с Кержаковым рассчитан до 2019 года.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия (до 18) Россия
Комментарии (17)
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Dimon 007
1521124610
Мда..., наблюдаем как огромный, вонючий осьминог по прозвищу бомж успел везде запустить свои щупальцы...
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Lenin26
1521125115
При всём уважении к Александру,но он не является тренером,данное назначение вызывает,как минимум недоумение,молодёжной сборной должен заниматься серьёзный специалист.
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Дима97
1521125196
Удачи Саня!
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insider_retro
1521125843
Теперь молодёжь будут бить и забивать! Успехов!
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ilichkadr
1521126409
Молодежь это конечно хорошо, Александр Кержаков тоже хорошо, но назначать сразу главным тренером юношеской сборной страны человека без какой-либо практики? Контракт всего на 1.5 года что-то очень подозрительно...........
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OfaZavr
1521128944
ну держитесь юноши теперь вас научат бить!))
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Юрий Б.
1521147780
Посмотрим на первые матчи юношеской сборной
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DOCTOR PENALTY
1521148312
Проект ББББ !!!!
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pul
1521152982
какой олень поставил портить молодежь этого недокозла,ни когда ему не прощу красную карточку в стыковых за сборную....уволить!!!
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zigbert
1521189578
То есть,бил,бью и буду бить.
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