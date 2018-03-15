Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Участие Азмуна в матче со «Спартаком» – 50 на 50. Попова будет не хватать»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о вероятности участия Сердара Азмуна в матче со «Спартаком» и отсутствии Ивелина Попова.

    «Надеемся, что Азмун поможет нам в игре со «Спартаком», но вероятность – 50 на 50. Возможного участия Попова в игре даже не обсуждали.

    19 передач перед голом в ворота «Тосно» – это только начало пути. Много проблем. Единственное, что в этой атаке радует, – терпение, которого нам не хватает при контроле мяча. Сейчас мы перестраиваемся и отталкиваемся от своей игры.

    За «Спартак» мы не думаем, заботимся только о своих проблемах. Ивелина, безусловно, не будет хватать. Оценка состоянию поля? Мы смотрели поле, состояние оставляет желать лучшего, но мы в равных условиях со «Спартаком», – сказал Бердыев.

    Казанский клуб примет красно-белых в субботу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2018 13:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 16 марта 2018, 11:16

      Хорошей погоды и хорошей игры.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 марта 2018, 18:28

      Порадуй Рубинушка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 15 марта 2018, 18:23

      ...Бикеевич---ждём победу над Спартаком.РУБИН АЛГА !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 14:23

      Уверен, игра будет захватывающая. Непонятно одно: почему в Казани так мало народу ходит на футбол.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 18:23

      может мало ходит потому что в команде нет стабильности, проблемы и внутри и с результатами.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11