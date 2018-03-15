Бердыев: «Участие Азмуна в матче со «Спартаком» – 50 на 50. Попова будет не хватать»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о вероятности участия Сердара Азмуна в матче со «Спартаком» и отсутствии Ивелина Попова.

«Надеемся, что Азмун поможет нам в игре со «Спартаком», но вероятность – 50 на 50. Возможного участия Попова в игре даже не обсуждали.

19 передач перед голом в ворота «Тосно» – это только начало пути. Много проблем. Единственное, что в этой атаке радует, – терпение, которого нам не хватает при контроле мяча. Сейчас мы перестраиваемся и отталкиваемся от своей игры.

За «Спартак» мы не думаем, заботимся только о своих проблемах. Ивелина, безусловно, не будет хватать. Оценка состоянию поля? Мы смотрели поле, состояние оставляет желать лучшего, но мы в равных условиях со «Спартаком», – сказал Бердыев.

Казанский клуб примет красно-белых в субботу.