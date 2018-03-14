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    У Слуцкого были предложения со стороны российских клубов

    Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что за прошедший год не испытывал недостатка в предложениях о работе, в том числе – со стороны российских клубов.

    В минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал об альтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед ним руководством голландского клуба.

    – За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?

    – Конечно.

    – Публично назывался «Ростов».

    – Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.

    – То есть в пользу работы в Европе?

    – Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.03.2018 10:41
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 17 марта 2018, 00:47

      Пробуй, Лёня, пробуй..

      0
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    • ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 14 марта 2018, 13:20

      Лёня-как яйца Фаберже, один дурак сказал что он хороший специалист и все подхватили.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Dimon 007 14 марта 2018, 13:34

      Грамматику хоть изучи, одно предложение и 8 ошибок

      5
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Shogun 14 марта 2018, 13:52

      Удивительно мои ошибки заметил, а Слуцкого нет.

      Да и свой пост ниже прочитай умник.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > gol_kak_sokol 14 марта 2018, 19:53

      Уже редакнул этот

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 марта 2018, 13:00

      не потянет он

      1
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      Рейтинг: +8026

      nik55 14 марта 2018, 12:46

      через 2-3 месяца выгонят опять

      0
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      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > nik55 14 марта 2018, 13:12

      Этого никто знать не может, тем более ты. Успокойся, предсказатель, читай больше книг. Развивайся.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 > kanav67 14 марта 2018, 19:22

      ты тыкай дырку в заборе а не мне

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 12:45

      лёня глыба- нарасхват ну удачи ему

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 марта 2018, 12:39

      Раскачался Слуцкий.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 марта 2018, 11:54

      Успехи Слуцкого крылись в Гинере....

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 14 марта 2018, 11:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть вначале потренируется на кошках....

      -5
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > пряник929 14 марта 2018, 14:19

      Хоть кто то это понимает.

      -2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 14 марта 2018, 11:45

      Витесс конечно слаще. Ну, Ростов. А что, Ростов. Так себе, Ростов он и есть Ростов. А воооооооооооооот Голландия, - страна тюльпанов, каналов, марихуаны. А сыр, а селёдка. Как ни крути, а Витесс звучит слаще.
      Скоро запоёт, как Серебряков. Эх, не хочется о плохом, день только начинается....

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > +50/-50 14 марта 2018, 12:36

      Тебе бы, в столовку сходить.

      3
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      Рейтинг: +102

      Shogun 14 марта 2018, 10:44

      Кроме Краснодара, Ахмата и Динамо ничто и не падает

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Shogun 14 марта 2018, 11:20

      Краснодар не плохой вариант для обеих сторон!!!

      3
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