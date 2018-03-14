У Слуцкого были предложения со стороны российских клубов

Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что за прошедший год не испытывал недостатка в предложениях о работе, в том числе – со стороны российских клубов.

В минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал об альтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед ним руководством голландского клуба.

– За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?

– Конечно.

– Публично назывался «Ростов».

– Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.

– То есть в пользу работы в Европе?

– Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.