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У Слуцкого были предложения со стороны российских клубов

14 марта 2018, 10:41
19

Новый главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал, что за прошедший год не испытывал недостатка в предложениях о работе, в том числе – со стороны российских клубов.

В минувший понедельник «Витесс» официально объявил о том, что в следующем сезоне командой будет руководить российский тренер. Ранее он рассказал об альтернативных вариантах трудоустройства, а также о задачах, поставленных перед ним руководством голландского клуба.

– За минувший год были ли какие-то конкретные предложения от российских клубов?

– Конечно.

– Публично назывался «Ростов».

– Не думаю, что есть смысл обсуждать, что было, а чего не было. На любом из этапов я не чувствовал себя невостребованным, если речь об этом. Я делаю выбор в соответствии с тем, что считаю для себя приоритетным.

– То есть в пользу работы в Европе?

– Думаю, это стало очевидно после того, как я уходил из ЦСКА.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Слуцкий Леонид
Комментарии (19)
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Shogun
1521013471
Кроме Краснодара, Ахмата и Динамо ничто и не падает
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+50/-50
1521017118
Витесс конечно слаще. Ну, Ростов. А что, Ростов. Так себе, Ростов он и есть Ростов. А воооооооооооооот Голландия, - страна тюльпанов, каналов, марихуаны. А сыр, а селёдка. Как ни крути, а Витесс звучит слаще. Скоро запоёт, как Серебряков. Эх, не хочется о плохом, день только начинается....
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пряник929
1521017603
Пусть вначале потренируется на кошках....
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пряник929
1521017671
Успехи Слуцкого крылись в Гинере....
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woyser
1521020359
Раскачался Слуцкий.
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Полная Канистра
1521020722
лёня глыба- нарасхват ну удачи ему
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nik55
1521020786
через 2-3 месяца выгонят опять
Ответить
Igor Belousov
1521021603
не потянет он
Ответить
Dimon 007
1521022848
Лёня-как яйца Фаберже, один дурак сказал что он хороший специалист и все подхватили.
Ответить
Таганский
1521236829
Пробуй, Лёня, пробуй..
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