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    Нобоа: «Почему у меня не получилось в «Зените»? Спросите Манчини. Я не сачковал»

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что вел себя профессионально по отношению к сине-бело-голубым. По словам эквадорца, он выкладывался полностью и не сачковал, поэтому вопрос о том, почему у него не заладилось в Санкт-Петербурге, стоит задать главному тренеру команды Роберто Манчини.

    – Почему не получилось в «Зените», как считаете?

    – Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за «Рубин» – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.

    – Манчини говорит, что клубу не хватает еще одного игрока вроде Паредеса, но отдает вас в аренду. Почему?

    – Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.

    – Какие у вас отношения с итальянским тренером?

    – Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.

    – Чувствовали недоверие с его стороны?

    – Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.

    Нобоа перешел в «Рубин» из «Зенита» этой зимой на правах аренды до конца сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 17:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 14 марта 2018, 18:31

      Хороший футболёр. Помню как в матче Ростов-Бавария комментатор орал после его третьего со штрафного: "Я же говори-и-и-л ка-а-а-а-к рукой"

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 марта 2018, 21:47

      Просто Манчини думал что Эквадор и Аргентина примерно тоже, что СФО и ДФО в России)
      а уже потом ему рассказали про географию и политическую карту мира)

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 13 марта 2018, 21:12

      Кристиан невозмутим и корректен. Уважуха!

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:52

      Может это и к лучшему.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 13 марта 2018, 20:21

      Манчини и так уже затравили.

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 13 марта 2018, 18:56

      Удачи Крису. Всегда корректен...грязь не льёт. Распасовщик как он может спокойно до 35 играть. Думаю Рубин не пожалеет.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 марта 2018, 18:39

      Лучшие года Нобоа уже позади и не понимаю зачем его Зенит пригласил, а сейчас не понимаю зачем Зениту Заболотный

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      Рейтинг: +4025

      raritet 13 марта 2018, 18:35

      это все говорит о том. что он не знаком с футболом в России и его обитателями, иначе он присмотрелся бы к Нобоа. По крайней мере он не хуже аргентинцев, но его преимущество перед ними- он адаптирован к нашей среде. А уж если Нобоа ему не пришелся по душе, то о чем можно говорить. У Бердыева он был на виду.

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 13 марта 2018, 17:55

      У Манчини нервишки ШАЛЯТ, да ещё судьи плохо работают на матчах!
      Грустно и печально за Зенит!
      Возможности одни, а уровень игры не соответствуют амбициям Фурсенко, Миллера и отдаче игроков!

      РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса!
      Прямо пропорциональная зависимость!
      И это уже вопрос к тренеру Манчини и по делу!
      Чем он занимается на тренировках!

      А у Манчини игровой потенциал команды на низком "тренировочном" уровне!
      Это показал ПРОВАЛ Зенитом старта второй части сезона нашего чемпионата!
      Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так закономерно и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!!
      Ни одного удара в створ ворот за 90 минут игры с Ростовом!!!
      Все МИМО кассы и ворот!

      Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!!
      При судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведённых матчей, из них 4 - на своём поле.
      "Зенит" же, из 10-ти своих выездных матчей с участием судьи Еськова, в 9 играх добился побед и лишь 1 сыграл вничью.

      Стабильная предвзятость судьи Еськова - признак судейского "мастерства" Зенита!

      После нулевой ничьей в Ростове безголевая серия "Зенита" составляет уже 284 минуты.
      Интересно, что это всего на 100 минут меньше клубного антирекорда, который был установлен ещё в 1997 году под руководством Анатолия Бышовца и в первой части текущего чемпионата.

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp 13 марта 2018, 17:49

      я боюсь, что манчини и сам не знает, накера он так сделал...

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