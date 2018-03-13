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  • Нобоа: «Почему у меня не получилось в «Зените»? Спросите Манчини. Я не сачковал»

Нобоа: «Почему у меня не получилось в «Зените»? Спросите Манчини. Я не сачковал»

13 марта 2018, 17:47
10

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что вел себя профессионально по отношению к сине-бело-голубым. По словам эквадорца, он выкладывался полностью и не сачковал, поэтому вопрос о том, почему у него не заладилось в Санкт-Петербурге, стоит задать главному тренеру команды Роберто Манчини.

– Почему не получилось в «Зените», как считаете?

– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за «Рубин» – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.

– Манчини говорит, что клубу не хватает еще одного игрока вроде Паредеса, но отдает вас в аренду. Почему?

– Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.

– Какие у вас отношения с итальянским тренером?

– Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.

– Чувствовали недоверие с его стороны?

– Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.

Нобоа перешел в «Рубин» из «Зенита» этой зимой на правах аренды до конца сезона.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Нобоа Кристиан
Комментарии (10)
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alp
1520952554
я боюсь, что манчини и сам не знает, накера он так сделал...
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Виктор12
1520952934
У Манчини нервишки ШАЛЯТ, да ещё судьи плохо работают на матчах! Грустно и печально за Зенит! Возможности одни, а уровень игры не соответствуют амбициям Фурсенко, Миллера и отдаче игроков! РЕЗУЛЬТАТ любой команды зависит от уровня и качества тренировочного процесса! Прямо пропорциональная зависимость! И это уже вопрос к тренеру Манчини и по делу! Чем он занимается на тренировках! А у Манчини игровой потенциал команды на низком "тренировочном" уровне! Это показал ПРОВАЛ Зенитом старта второй части сезона нашего чемпионата! Следовательно: - Как тренировались, как готовились, так закономерно и загремели под стартовые ФАНФАРЫ!!! Ни одного удара в створ ворот за 90 минут игры с Ростовом!!! Все МИМО кассы и ворот! Что ни тур, то судейский ЛЯПЫ и очередные грубейшие ошибки!!! При судействе Алексея Еськова "Ростов" до сих пор не выиграл ни в одном из 8 проведённых матчей, из них 4 - на своём поле. "Зенит" же, из 10-ти своих выездных матчей с участием судьи Еськова, в 9 играх добился побед и лишь 1 сыграл вничью. Стабильная предвзятость судьи Еськова - признак судейского "мастерства" Зенита! После нулевой ничьей в Ростове безголевая серия "Зенита" составляет уже 284 минуты. Интересно, что это всего на 100 минут меньше клубного антирекорда, который был установлен ещё в 1997 году под руководством Анатолия Бышовца и в первой части текущего чемпионата.
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raritet
1520955327
это все говорит о том. что он не знаком с футболом в России и его обитателями, иначе он присмотрелся бы к Нобоа. По крайней мере он не хуже аргентинцев, но его преимущество перед ними- он адаптирован к нашей среде. А уж если Нобоа ему не пришелся по душе, то о чем можно говорить. У Бердыева он был на виду.
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Garrincha58
1520955565
Лучшие года Нобоа уже позади и не понимаю зачем его Зенит пригласил, а сейчас не понимаю зачем Зениту Заболотный
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1520956588
Удачи Крису. Всегда корректен...грязь не льёт. Распасовщик как он может спокойно до 35 играть. Думаю Рубин не пожалеет.
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Сибирь за Спартак
1520961660
Манчини и так уже затравили.
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zigbert
1520963556
Может это и к лучшему.
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mialkov
1520964741
Кристиан невозмутим и корректен. Уважуха!
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dddolphin
1520966826
Просто Манчини думал что Эквадор и Аргентина примерно тоже, что СФО и ДФО в России) а уже потом ему рассказали про географию и политическую карту мира)
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Африканскaя чумa cвинeй
1521041468
Хороший футболёр. Помню как в матче Ростов-Бавария комментатор орал после его третьего со штрафного: "Я же говори-и-и-л ка-а-а-а-к рукой"
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