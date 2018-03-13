Нобоа: «Почему у меня не получилось в «Зените»? Спросите Манчини. Я не сачковал»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа, права на которого принадлежат «Зениту», заявил, что вел себя профессионально по отношению к сине-бело-голубым. По словам эквадорца, он выкладывался полностью и не сачковал, поэтому вопрос о том, почему у него не заладилось в Санкт-Петербурге, стоит задать главному тренеру команды Роберто Манчини.

– Почему не получилось в «Зените», как считаете?

– Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за «Рубин» – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда.

– Манчини говорит, что клубу не хватает еще одного игрока вроде Паредеса, но отдает вас в аренду. Почему?

– Не знаю, такие вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил.

– Какие у вас отношения с итальянским тренером?

– Профессиональные. Возможно, не такие близкие, как с другими тренерами, но это нормально, для меня это не было проблемой.

– Чувствовали недоверие с его стороны?

– Нет, никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса.

Нобоа перешел в «Рубин» из «Зенита» этой зимой на правах аренды до конца сезона.