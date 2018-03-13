Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игонин: «У Манчини очень много высказываний, не относящихся к игре. Как будто он уже готовится к своему отъезду»

Игонин: «У Манчини очень много высказываний, не относящихся к игре. Как будто он уже готовится к своему отъезду»

13 марта 2018, 16:59
36

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение по поводу того, что главный тренер команды Роберто Манчини слишком часто винит в неудачах сторонние факторы, включая судейство, но при этом умалчивает об истинных причинах невыразительных результатов.

«Давайте сравним две ситуации. После ничьей, когда были вопросы по судейству, Манчини зашел в раздевалку и что сказал? Что судья – нехороший человек. То, что он говорил в камеру, – это как раз было сказано в раздевалке. А зайдет Бышовец, Морозов, тот же Семин в раздевалку после такого матча – что он скажет? По раздевалке стаканы будут летать.

Почему-то у Манчини очень много высказываний, и они не относятся к игре, не объясняют, что случилось и почему. У меня такое ощущение, что это уже подготовка к своему отъезду. Где та точка, при которой Фурсенко может принять решение по тренерскому посту? Мне кажется, эта точка примерно на 16-й странице контракта. Нужно только определиться, готовы ли к этим суммам, учитывая все происходящее.

Как все происходит перед уходом тренера? Сначала критикуют футболистов, потом, когда терять уже нечего, переходят на критику руководства. Дальше – город, болельщики, и на этом все заканчивается», – сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Игонин Алексей Манчини Роберто
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1520950372
Зенит и Манчини уже стали обьектами насмешек вообще у всех!!!
Ответить
Parker8
1520951684
Какой идиот вообще назначал Манчини? Ситуация с Боашем ничему не научила? Для чего? Дураку ведь понятно что он тупо не заинтересован работать не в РПЛ, не в Зените, и его можно понять...
Ответить
raritet
1520951862
И как всегда , контракт с тренером так составлен , что в нем пунктика досрочного расторжения договора по причине неудовлетворительного результата команды. Неужели так составляются договора во всем мире. Как будто , приглашая тренера Ю ты сам себе подписываешь ПРИГОВОР.
Ответить
alp
1520952817
фурсенка еще не в курсе, что зенит уже 5 месте.. скорее всего, он в полной уверенности, что Зенит выбивает Барсу из ЛЧ..... я уже сам готов скинутся, чтобы манчини выгнали с позором и Фурсенко, заодно
Ответить
sidul1
1520956148
После такого успеха,теперь только в Китай
Ответить
iBragim2102
1520957121
Если бы он в Англии заикнулся про судейство ему бы штраф влепили большой, а тут бардак всё можно.
Ответить
OfaZavr
1520957474
да нет пусть лучше еще в зене задержится , у него так неплохо получается, охота посмотреть что же будет дальше))
Ответить
Сильвербой
1520957776
Изначально, назначение Фурсенко, было идиотским поступком!!!
Ответить
ufos73
1520957988
Манчини спит и видит, когда с ним разорвут контракт и выплатят неустойку, а он поедет тренировать нормальную команду...
Ответить
AlfavitЪ
1520959037
Все по делу, а точку поставит Лейпциг.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
1
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
1
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
7
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
3
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
15
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
4
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
3
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+