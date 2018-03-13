Игонин: «У Манчини очень много высказываний, не относящихся к игре. Как будто он уже готовится к своему отъезду»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение по поводу того, что главный тренер команды Роберто Манчини слишком часто винит в неудачах сторонние факторы, включая судейство, но при этом умалчивает об истинных причинах невыразительных результатов.

«Давайте сравним две ситуации. После ничьей, когда были вопросы по судейству, Манчини зашел в раздевалку и что сказал? Что судья – нехороший человек. То, что он говорил в камеру, – это как раз было сказано в раздевалке. А зайдет Бышовец, Морозов, тот же Семин в раздевалку после такого матча – что он скажет? По раздевалке стаканы будут летать.

Почему-то у Манчини очень много высказываний, и они не относятся к игре, не объясняют, что случилось и почему. У меня такое ощущение, что это уже подготовка к своему отъезду. Где та точка, при которой Фурсенко может принять решение по тренерскому посту? Мне кажется, эта точка примерно на 16-й странице контракта. Нужно только определиться, готовы ли к этим суммам, учитывая все происходящее.

Как все происходит перед уходом тренера? Сначала критикуют футболистов, потом, когда терять уже нечего, переходят на критику руководства. Дальше – город, болельщики, и на этом все заканчивается», – сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».