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    Игонин: «У Манчини очень много высказываний, не относящихся к игре. Как будто он уже готовится к своему отъезду»

    Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказал мнение по поводу того, что главный тренер команды Роберто Манчини слишком часто винит в неудачах сторонние факторы, включая судейство, но при этом умалчивает об истинных причинах невыразительных результатов.

    «Давайте сравним две ситуации. После ничьей, когда были вопросы по судейству, Манчини зашел в раздевалку и что сказал? Что судья – нехороший человек. То, что он говорил в камеру, – это как раз было сказано в раздевалке. А зайдет Бышовец, Морозов, тот же Семин в раздевалку после такого матча – что он скажет? По раздевалке стаканы будут летать.

    Почему-то у Манчини очень много высказываний, и они не относятся к игре, не объясняют, что случилось и почему. У меня такое ощущение, что это уже подготовка к своему отъезду. Где та точка, при которой Фурсенко может принять решение по тренерскому посту? Мне кажется, эта точка примерно на 16-й странице контракта. Нужно только определиться, готовы ли к этим суммам, учитывая все происходящее.

    Как все происходит перед уходом тренера? Сначала критикуют футболистов, потом, когда терять уже нечего, переходят на критику руководства. Дальше – город, болельщики, и на этом все заканчивается», – сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 16:59
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:41

      Ситуация сложная,только уверенная игра Зенита поможет Манчини.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 марта 2018, 20:10

      Не в защиту Манчини, но Игонина уже переклинило на этом. Что ни интервью, то об уходе итальянца

      0
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      ...
      Рейтинг: +11240

      alp > APchelov 13 марта 2018, 22:22

      это его боль....

      0
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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr 13 марта 2018, 20:02

      Манчини похоже понял, что в России задерживаться на долго смысла нет. Те иностранцы, которые работали в РФПЛ, какой-либо прогресса, карьерной пользы для себя не извлекли. Спаллетти, Эмери пока еще держатся, а остальные давно уже не в теме...........

      1
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 13 марта 2018, 19:37

      Все по делу, а точку поставит Лейпциг.

      11
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      ...
      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > AlfavitЪ 13 марта 2018, 20:21

      Полагаю, что окончательную точку поставят зимой 2019 года. Всё таки полностью обновленным составом больших высот добиться крайне трудно. Аргентинцы, хотя и перспективная, но ещё далеко не сыгранная. С языком общения вообще беда. Если Паредес ещё что-то может промычать на английском, а Маммана на французском, то остальные не рылом не ухом. Русские же, окромя русского тоже ни какими другими языками не владеют. Про Манчини уже не говорю и так видно по запискам кому и что пишет. Надо время, хотя бы пару сезонов.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > ilichkadr 13 марта 2018, 20:24

      А кто заставлял строить такую Вавилонскую башню, продавать Жулиано?

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      Рейтинг: +17838

      ilichkadr > Сибирь за Спартак 13 марта 2018, 20:29

      Полагаю, что это дело рук Манчини. Не вписывался в его систему, хотя по мне Жулиано не хуже Паредеса.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 марта 2018, 19:31

      Алёшка...
      Настоящий капитан был. У Зенита.

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 13 марта 2018, 19:25

      Умник Фурсенко, подписал с Манчини контракт по схеме 3+2.
      Манчини спокоен, (ещё и года не прошло) и может хамить как хочет. Чтобы его уволить нужно оплатить неустойку = з/п за этот и два следующих года.
      Орлов так и сказал: - "Никто его щас не уволит", больно дорогое удовольствие.

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 марта 2018, 19:19

      Манчини спит и видит, когда с ним разорвут контракт и выплатят неустойку, а он поедет тренировать нормальную команду...

      3
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 марта 2018, 19:16

      Изначально, назначение Фурсенко, было идиотским поступком!!!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 марта 2018, 19:11

      да нет пусть лучше еще в зене задержится , у него так неплохо получается, охота посмотреть что же будет дальше))

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      Рейтинг: +11240

      alp > OfaZavr 13 марта 2018, 22:23

      я так про валеру писал тут ))))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > alp 14 марта 2018, 09:37

      +++))))

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 13 марта 2018, 19:05

      Если бы он в Англии заикнулся про судейство ему бы штраф влепили большой, а тут бардак всё можно.

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