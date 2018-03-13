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    Матчи 23-го тура РФПЛ пройдут в запланированных городах

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сообщил, что проведению матчей 23-го тура РФПЛ ничего не угрожает. Все поединки состоятся в тех городах, в которых было запланировано изначально.

    Напомним, ранее часть игр была перенесена с 18 на 17 марта из-за выборов президента России. Встречи «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА, которым предстоит в четверг провести матчи Лиги Европы, состоятся 18 апреля.

    «Опасений на проведения матчей 23-го тура нет. Все будет проведено там, где указано в календаре», – сказал Пышкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2018 15:54
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:21

      Все в штатном режиме.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 13 марта 2018, 20:03

      А выборы не перенесут из-за тура?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 13 марта 2018, 19:55

      У кого-то были опасения?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      яйва яйва 13 марта 2018, 17:33

      Отлично!

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