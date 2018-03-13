Матчи 23-го тура РФПЛ пройдут в запланированных городах

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин сообщил, что проведению матчей 23-го тура РФПЛ ничего не угрожает. Все поединки состоятся в тех городах, в которых было запланировано изначально.

Напомним, ранее часть игр была перенесена с 18 на 17 марта из-за выборов президента России. Встречи «Локомотива», «Зенита» и ЦСКА, которым предстоит в четверг провести матчи Лиги Европы, состоятся 18 апреля.

«Опасений на проведения матчей 23-го тура нет. Все будет проведено там, где указано в календаре», – сказал Пышкин.