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    Коутиньо хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо признался, что хотел бы видеть в каталонской команде своего партнера по сборной Бразилии Неймара, выступающего за «ПСЖ».

    «Я играю рядом с ним в сборной Бразилии, и это привилегия. Было бы здорово вернуть его», – сказал Коутиньо.

    Напомним, Неймар перешел в парижский клуб из стана сине-гранатовых летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее появилась информация, что 26-летний футболист сообщил руководству каталонцев о своем желании вернуться. По другим данным, форвард обратился к своему отцу с просьбой начать переговоры о переходе с «Реалом».

    Источник: Goal.com

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    13.03.2018 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 13 марта 2018, 15:45

      Дембеле лутче... из него игрок не выйде пока агент отец

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