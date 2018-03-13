Коутиньо хочет, чтобы Неймар вернулся в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо признался, что хотел бы видеть в каталонской команде своего партнера по сборной Бразилии Неймара, выступающего за «ПСЖ».

«Я играю рядом с ним в сборной Бразилии, и это привилегия. Было бы здорово вернуть его», – сказал Коутиньо.

Напомним, Неймар перешел в парижский клуб из стана сине-гранатовых летом 2017 года за 222 миллиона евро. Ранее появилась информация, что 26-летний футболист сообщил руководству каталонцев о своем желании вернуться. По другим данным, форвард обратился к своему отцу с просьбой начать переговоры о переходе с «Реалом».