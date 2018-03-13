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    «Локомотив» и «Атлетико» рассудят арбитры из Португалии, «Зенит» с «РБ Лейпциг» – итальянцы, «Лион» с ЦСКА – бригада из Шотландии

    Стали известны арбитры, назначенные ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы с участием российских команд.

    «Локомотив»«Атлетико». Судья – Артур Диаш (Португалия). Ассистенты – Руй Тавареш, Паулу Соареш. Помощники за воротами – Угу Мигель, Жоау Пиньейру. Четвертый арбитр – Бруну Родригеш.

    «Зенит»«РБ Лейпциг». Судья – Даниэле Орсато (Италия). Ассистенты – Риккардо Ди Фьоре, Лоренцо Манганелли. Дополнительные помощники – Лука Банти, Антонио Дамато. Четвертый арбитр – Алессандро Джаллатини

    «Лион»ЦСКА. Судья – Бобби Мэдден (Шотландия). Ассистенты – Дэвид Макгичи, Аластер Матер. Ассистенты за воротами – Эндрю Даллас, Дональд Робертсон. Четвертый арбитр – Алан Малвэнни.

    Источник: УЕФА

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    13.03.2018 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 13 марта 2018, 14:52

      Победы всем!

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 13 марта 2018, 14:26

      шотландцы потом своим ссыкливым соседям расскажут, что подружкам нечего бояться и арабы со стояком у нас по улицам не бегают

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