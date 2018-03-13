«Локомотив» и «Атлетико» рассудят арбитры из Португалии, «Зенит» с «РБ Лейпциг» – итальянцы, «Лион» с ЦСКА – бригада из Шотландии

Стали известны арбитры, назначенные ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы с участием российских команд.
«Локомотив» – «Атлетико». Судья – Артур Диаш (Португалия). Ассистенты – Руй Тавареш, Паулу Соареш. Помощники за воротами – Угу Мигель, Жоау Пиньейру. Четвертый арбитр – Бруну Родригеш.
«Зенит» – «РБ Лейпциг». Судья – Даниэле Орсато (Италия). Ассистенты – Риккардо Ди Фьоре, Лоренцо Манганелли. Дополнительные помощники – Лука Банти, Антонио Дамато. Четвертый арбитр – Алессандро Джаллатини
«Лион» – ЦСКА. Судья – Бобби Мэдден (Шотландия). Ассистенты – Дэвид Макгичи, Аластер Матер. Ассистенты за воротами – Эндрю Даллас, Дональд Робертсон. Четвертый арбитр – Алан Малвэнни.
Источник: УЕФА