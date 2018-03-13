Будогосский: «Вилков продолжит судить. Пока в ФНЛ»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что из-за ошибок, допущенных Михаилом Вилковым в матче 22-го тура РФПЛ «Амкар» – «Арсенал» (0:2), нижегородский арбитр на несколько матчей отправится в ФНЛ.

Напомним, во встрече с «оружейниками» Вилков удалил двух футболистов пермской команды, а также назначил в ее ворота два пенальти.

«Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ? Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику.

Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу. Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем», – сказал Будогосский.