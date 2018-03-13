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Будогосский: «Вилков продолжит судить. Пока в ФНЛ»

13 марта 2018, 13:49
21

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что из-за ошибок, допущенных Михаилом Вилковым в матче 22-го тура РФПЛ «Амкар»«Арсенал» (0:2), нижегородский арбитр на несколько матчей отправится в ФНЛ.

Напомним, во встрече с «оружейниками» Вилков удалил двух футболистов пермской команды, а также назначил в ее ворота два пенальти.

«Будет ли судить Вилков в ближайшем туре РФПЛ? Михаилу нужно восстановить психологический баланс. У нас есть определенные нормативные документы – некоторое количество туров он должен пропустить. То, что он начнет работать в первом дивизионе – это факт, он должен получать практику.

Мы не отстраняем судью полностью от работы, потому что это не идет на пользу. Другое дело – работа в ФНЛ, где серьезный уровень. Это позволит Вилкову сохранить готовность, чтобы через некоторое время вернуться на тот уровень, на котором он работал. У него будет время подумать о причинах допущенных ошибок и о том, как их избежать в дальнейшем. Но такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем», – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Амкар-Пермь Арсенал Будогосский Андрей Вилков Михаил
Комментарии (21)
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zigbert
1520938852
Сейчас ему лучше залечь на дно.
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Боцман59rus
1520939524
там половина матчей заранее расписана, так что на этих клоунах можно сэкономить
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Жёлто-синий
1520942260
А судью ростов зенит не наказали??
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vgarakh
1520942592
А, что Еськов?
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mgordeev
1520943446
Темные времена для Зенита настают. Беда не приходит одна.
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Тазит
1520944137
Будогосский: «Вилков продолжит судить. Пока шум не уляжется, отправим в ФНЛ. Такими судьями, как Вилков, мы разбрасываться не будем. Заранее извиняюсь за его будущие косяки»
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Татарин за ЦСКА
1520946446
где смеется один Зенит и где то пересчитывает денежку один Вилков))))
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Виктор12
1520952984
А до этого в матче с Локомотивом, Вилков не поставил 100% пеналь в ворота Спартака, когда игрок Спартака во вратарской руками сбил игрока Локомотива! А Будогосский закрыл на это нарушение Вилкова глаза. Судья Вилков ГРУБО ошибался в пользу Арсенала! ГРУБО!!!!!!!!! Это очень бросалось в глаза! За бесплатно так НЕ СУДЯТ, а только согласно цены вопроса! Прямой красной карточки у игрока Амкара не было! Здесь судья её ПРИДУМАЛ, согласно цены вопроса, потому что за бесплатно, такие красные НЕ ДАЮТ! Игрок Амкара Фегор Огуде был первым на мяче! Нога его проскользнула по мячу, а игрок Арсенала Ткачёв опаздывал и, набегая, подставлял свою ногу, выставив её вперёд ОПАСНО! Не нога игрока Амкара нашла ногу арсенальца, а игрок Арсенала Ткачёв, опаздывая на мяч, сам подставил ногу и ударил игрока Амкара! Это ГРУБЕЙШАЯ ошибка судьи Вилкова!!! Инспектор департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков разобрал работу арбитра матча 21-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Спартак» Михаила Вилкова. 1. «Конечно, это должна была быть в чистом виде красная карточка для Луиса Адриано. Был удар сзади по ногам, а Вилков не удаляет по делу игрока Спартака! 2. Борьба в штрафной «Спартака» после исполнения углового? Кутепов руками сбивает игрока Локомотива! Кутепов так не рискнул бы действовать в еврокубках. Защитник красно-белых часто грешит такими захватами. Но арбитры, согласно цены вопроса, не ставят 100% пенали в ворота Спартака!!! «И всё же судья заслужил положительную оценку за матч», — сказал Баскаков в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш Футбол». Два грубейших ПРОКОЛА судьи Вилкова, а ему ставят положительную оценку!!! Вот как работает Будогосский! Очередные скандалы в нашем чемпионате!
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OfaZavr
1520956248
такими судьями разбрасываться не будут, видимо только очками клуба разбрасываться можно.
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prezent2017
1520956939
Вилков получил откат и потерял психологический баланс. Мало дали или кинули?
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