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  • Каррера: «Манчини? Я никогда не буду ныть, поскольку доволен своими игроками»

Каррера: «Манчини? Я никогда не буду ныть, поскольку доволен своими игроками»

11 марта 2018, 23:12
32

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ обратил внимание на высказывания своего коллеги из «Зенита» Роберто Манчини.

Напомним, ранее Манчини заявил, что недоволен тем, как укомплектована петербургская команда.

«Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (32)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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denzillo
1520799422
Красава Каррерыч! Не взирая на заслуженного земляка...."ныть"....силён- очередная уважуха достойному тренеру и человеку!
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insider_retro
1520799550
Очень существенная разница в подходе к оценке действий своих игроков... И нет сомнения, что за одного будут пластаться до последнего, а за другого выходят играть только в силу профессиональной обязанности...
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Asbjorn
1520799837
Каррера уже давно доказал,что он мужик,а вот Зениту не везет с тренерами,что не тренер-то нытик
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Sanek85
1520800250
Я армеец, но Каррера вроде нормальный пацан по базару! Не то что этот бомжара итальянский!
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Боцман59rus
1520800579
ну не получается у шлюшек Карреру на громкие заявления развести, приходиться "правильные" глаголы приписывать самим
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Nekit92
1520800595
Хахаха не будет результата, посмотрим как он потом захрюкает...
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Snerg
1520809348
– После не самых лучших матчей тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает защитников, потом – игроков центра поля, теперь вот – нападающих. Вам всего хватает? – Я доволен теми игроками, которые есть. И доволен действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть по этому поводу. Потому что мои игроки выкладываются полностью, оставляют душу на поле. ------------------------------- вот так это было))), бомбардир как всегда придумывает сам
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IVANRUS777
1520810614
Манчини просто готовит почву для того чтобы слинять в другой клуб или какую нибудь из сборных участниц ЧМ. Этот человек больше пиарщик, чем тренер.
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Диктор
1520829883
Слова настоящего мужчины .
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Одинокий волк Маквейд
1520840330
Высшая правда всё расставит по местам, бойцам титулы, нытикам паперть.
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