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    Каррера: «Манчини? Я никогда не буду ныть, поскольку доволен своими игроками»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ обратил внимание на высказывания своего коллеги из «Зенита» Роберто Манчини.

    Напомним, ранее Манчини заявил, что недоволен тем, как укомплектована петербургская команда.

    «Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 23:12
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 марта 2018, 00:58

      Че то я смотрю последние пару лет никто особо не жалует тренеров Зенита ... из-за такого поведения , скоро забудется погоняло "бомжи" и окончательно укрепится погоняло ЗенЫтики )))

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 12 марта 2018, 10:38

      Высшая правда всё расставит по местам, бойцам титулы, нытикам паперть.

      9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:26

      мы и не сомневаемся, это в зене ноют постоянно, а Каррера молодец настоящий мужик, ни на кого не жалуется ни на судей, ни на игроков!

      4
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 12 марта 2018, 09:51

      Это просто Мужик. Как будет дальше посмотрим, а сейчас просто Мужик. От жалоб игры все равно не прибавится.

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 07:44

      Слова настоящего мужчины .

      6
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 12 марта 2018, 06:46

      Кто чего говорил на самом деле не узнаешь, но тренера Зенита, что в прошлом году, что в этом ноют в своих интервью постоянно! Даже как-то противно становится, самый богатый клуб страны, а такая херня!

      3
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 12 марта 2018, 02:23

      Манчини просто готовит почву для того чтобы слинять в другой клуб или какую нибудь из сборных участниц ЧМ. Этот человек больше пиарщик, чем тренер.

      7
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      Рейтинг: +665

      Snerg 12 марта 2018, 02:02

      – После не самых лучших матчей тренер «Зенита» Роберто Манчини говорит, что ему не хватает защитников, потом – игроков центра поля, теперь вот – нападающих. Вам всего хватает?

      – Я доволен теми игроками, которые есть. И доволен действиями руководства. Игроки, которые есть у меня, – сильнейшие. Я никогда не буду ныть по этому поводу. Потому что мои игроки выкладываются полностью, оставляют душу на поле.


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      вот так это было))), бомбардир как всегда придумывает сам

      6
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 12 марта 2018, 01:41

      Никогда не поверю, что Каррера именно так сказал. Во-первых, не понятно как именно был сформулирован вопрос к нему, и упоминался ли вообще там Манчини. Во-вторых, он явно не употреблял слова "ныть".
      Хотя чему удивляться, если недавно слова Геркуса переврали до "разные категории". Это же Бомбардир)

      3
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      Рейтинг: +3

      fuchab 12 марта 2018, 01:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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