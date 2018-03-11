Каррера: «Манчини? Я никогда не буду ныть, поскольку доволен своими игроками»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «СКА-Хабаровском» (1:0) в матче 22-го тура РФПЛ обратил внимание на высказывания своего коллеги из «Зенита» Роберто Манчини.

Напомним, ранее Манчини заявил, что недоволен тем, как укомплектована петербургская команда.

«Я доволен игроками, которые у меня есть, и действиями руководства. Футболисты, которые есть у меня, сильнейшие для меня. Я никогда не буду ныть, потому что мои игроки выкладываются, оставляют душу на поле», – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»