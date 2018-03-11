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    Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0).

    — Третий раз команда играет 0:0 в Премьер-лиге. Можно ли говорить, что у вас кризис? И что случилось с Луневым?

    — Нет, я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

    Насчет Лунева сможем сказать завтра после обследования, но эта проблема у него с четверга.

    — Вы часто говорите о том, что вам не дали тех или иных футболистов. Сколько еще игроков нужно купить, чтобы вы были спокойны?

    — Вы спрашиваете – почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь.

    «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.03.2018 17:10
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    Комментарии97
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 марта 2018, 12:36

      Умер Сарсания - умер этот Зенит, Фурсенко только клоунадничать умеет, нулевой функционер.
      Манчини сливают, причем не русские как обычно, а скорее аргентинцы, то ли они еще не оттаяли после зимы.
      Не попадут в ЛЧ по итогу, команда развалиться. Лучше бы Семака взяли и то пользы больше было и для сборной и для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 12:26

      Брали бы забивных.

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 12 марта 2018, 08:44

      В чём-то он прав. Справедливости ради, в атаке у них не суперзвёзды. Заболотный близко не Халк, Дзюба сдулся, а Дриусси с Ригони сырые. Полоз и прочие - это несерьёзно. Получается, Кокорин и остался)))))
      Лучше бы вместо всей этой аргентинской пиз*обратии вы купили кого-то одного крутого и сложившегося. Или хотя бы удержали Халка.
      P.S.: Не болею ни за Зенит, ни за РФПЛ. Это так, взгляд со стороны...

      0
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      Рейтинг: +238

      za logiku > Danish Dynamite 12 марта 2018, 08:55

      Так кто этих игроков одобрял? Тренера не спросили когда покупали?

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 12 марта 2018, 00:03

      Накупили на 3 состава, а забивать некому

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 11 марта 2018, 23:05

      Не в той очереди стоял за Забивными нападающими!!! Ни какого креатива он не привил игрокам(( Буду банален, тренер он не очень! Ни какой тренерской мысли один сумбур.

      1
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 11 марта 2018, 22:27

      Если сейчас, поставить на последние 8 туров в Зенит,допустим Рашида Рахимова(он кстати, с гораздо худшим составом, занял тоже 5 место)или Гаджи Гаджиева(оба свободны) сразу найдётся кому забивать,и результат появится- и по игре,и по очкам...А у Манчини виноваты все,кроме него самого...

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 марта 2018, 22:21

      Ну купите вы уже ему Неймара, Месси и португальца, может тогда замолчит!

      4
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      Рейтинг: +4025

      raritet 11 марта 2018, 22:06

      Виноват во всем Фурсенко. Менять на переправе коней, то есть тренера и почти весь состав , это просто самоубийство. Такого в Зените давно не было. Уходил Тренер, приходил новый и 2-3 позиции постепенно обновлялись. А сейчас практически базар. Нет ни диспетчера , ни бойцов, которые будут биться за честь, несмотря ни на что. С этим тренером и этой командой ничего хорошего я не жду.Смотреть это невозможно.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 11 марта 2018, 21:54

      Твою ж мать, а??!!!...

      2
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      Рейтинг: +563

      Damir07 11 марта 2018, 21:54

      Тебе купили всех кого ты захотел это второй мс но здесь не требуют победы в лч просто любительский рф чемпионат выиграть и все

      3
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      Рейтинг: +1282

      Джой > Damir07 11 марта 2018, 22:15

      Ты уверен что он хотел Заболотного, Оздоева, Ерохина,Полоза, Мевлю?

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Джой 11 марта 2018, 22:24

      Нет, он хотел Пеле, Стрельцова и Марадону!

      4
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Опорник84 11 марта 2018, 23:00

      Мосисяна Никиту Палыча.

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