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  • Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

11 марта 2018, 17:10
98

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0).

— Третий раз команда играет 0:0 в Премьер-лиге. Можно ли говорить, что у вас кризис? И что случилось с Луневым?

— Нет, я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

Насчет Лунева сможем сказать завтра после обследования, но эта проблема у него с четверга.

— Вы часто говорите о том, что вам не дали тех или иных футболистов. Сколько еще игроков нужно купить, чтобы вы были спокойны?

— Вы спрашиваете – почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Манчини Роберто
Комментарии (98)
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Shogun
1520777636
Я тебя узнал это цыган после пластической операции
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GoldPlayFIFARus9
1520777778
Ай не звезди, Тебе игроков дали штук 10 новых. При чём за иностранную селекцию в ответе был сам Манчини. Дриусси и Ко,это твоих собственных рук дело
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insider_retro
1520778010
Если предположить, что ему купят условного забивного форварда за 50-80 млн, то, наверняка, последует фраза, что форвард зависим и некому доставлять мячи для него! Купите подносчиков снарядов!.. И т.д.... Когда же состоится его раскаяние и признание профнепригодности?!..
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oyabun
1520778295
Очередная ложь очередного нытика! Заболотного просил купить? Получил нападающего на блюдечке с каемочкой. А уж грамотно встроить его в игру - задача тренера. Так что "нечего на зеркало кивать, коли рожа крива".
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Shaitan.
1520778714
Да по игре видно что тренерской работы просто нет, прогресса 0. Купили кучу игроков которых он требовал, а ему все мало. По-моему он в каждом клубе на это жалуется, в МС тоже самое было. ЦСКА там вообще без трансферов сидит и по итогу они выше в таблице... Гнать его нафиг надо, самая скудная игра при нем из всех тренеров что были.
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GROSS77
1520778957
в питере ныть,второй нытик пришёл,то судьи засуживают ,то состав гавно.
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Павелий
1520779008
Манчини совсем обалдел. Не дали ему игроков. Ты тренируешь клуб с бюджетом в 30% бюджета всей РФПЛ. Тебе купили кучу аргентинцев, Заболотного. Если бы ты тренировал слесарей ТСЖ, то мог бы жаловаться. А за твою зарплату ты должен донести аж до Лодыгина, как ему забивать по 3 гола за матч. Позор менеджменту Зенита! Манчини - на выход!
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VVM1964
1520779368
Воистину " нахальство - второе счастье " . Кроме как наглость подобное заявление расценивать никак нельзя , я понимаю если бы с таким составом он играл чемпионат Англии , Испании или Германии , но у нас получил максимально возможное , такого бюджета нет ни у кого ...
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Serjoga
1520781322
Вот это настоящий тренер! ДАЙТЕ МНЕ ЗАБИВАЮЩИХ игроков и я выиграю всё! А сам их научить не можешь? Аргентинцев ты на кой просил купить? Заболотный тебе зачем нужен был? Куда ты Шатова и Дзюбу сплавил?
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OfaZavr
1520783014
Что???? Он совсем уже с катушек слетел ему накупили игроков на три состава и все мало? а Заболотного на что купил? так любой дурак может накупите мне кучу крутых, звездных игроков и все будет.
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