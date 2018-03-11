Манчини: «Мне не дали игроков, которые забивают голы. Это делает только Кокорин»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 22-го тура чемпионата России против «Ростова» (0:0).

— Третий раз команда играет 0:0 в Премьер-лиге. Можно ли говорить, что у вас кризис? И что случилось с Луневым?

— Нет, я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина — большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев.

Насчет Лунева сможем сказать завтра после обследования, но эта проблема у него с четверга.

— Вы часто говорите о том, что вам не дали тех или иных футболистов. Сколько еще игроков нужно купить, чтобы вы были спокойны?

— Вы спрашиваете – почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы на то, что якобы я много жалуюсь.

«Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице РФПЛ.