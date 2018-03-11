Джикия заявил, что «Спартак» станет чемпионом России в нынешнем сезоне

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность в том, что его команда займет первое место в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, ранее красно-белые выиграли у «СКА-Хабаровска» (1:0). На данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков, однако у железнодорожников имеется игра в запасе.

«Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен.

Кто станет чемпионом России-2018? «Спартак». Верим, что сможем догнать «Локомотив», – заявил Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело