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    Джикия заявил, что «Спартак» станет чемпионом России в нынешнем сезоне

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность в том, что его команда займет первое место в нынешнем сезоне чемпионата России.

    Напомним, ранее красно-белые выиграли у «СКА-Хабаровска» (1:0). На данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков, однако у железнодорожников имеется игра в запасе.

    «Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен.

    Кто станет чемпионом России-2018? «Спартак». Верим, что сможем догнать «Локомотив», – заявил Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2018 21:50
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 марта 2018, 00:51

      Нам бы твою уверенность ...пока только надежда есть ) Поправляйся скорее , здоровья )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2018, 15:03

      Полечиться надо бы.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Zeff 13 марта 2018, 00:50

      А в чем проблема ? в Питере врачей нехватка ?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 10:12

      все верно, надежда умирает последней, будем верить!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 07:52

      Все правильно главное верить в свои силы и в силу команды,и все получится.

      2
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      Рейтинг: +7

      Вячеславчик 12 марта 2018, 01:27

      Эх бомбардир , не верное трактование , его спросили способен ли Спартак догнать локомотив , он сказал да , потом вопрос верите вы в чемпионство и дальше бла бла

      0
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2018, 00:31

      Новый Дзюба появился ?)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 11 марта 2018, 23:29

      Даже, если Локо вполноги играть будут, всё равно ********.

      1
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 11 марта 2018, 23:08

      Лет через 15-20 может и станете! Если мы позволим!

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 11 марта 2018, 22:46

      Думаю паровозы не сбавят обороты

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > Portoz 11 марта 2018, 23:00

      что не так сказал он?

      0
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 11 марта 2018, 22:17

      Мамой клЕнусь!

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