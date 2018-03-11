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  • Джикия заявил, что «Спартак» станет чемпионом России в нынешнем сезоне

Джикия заявил, что «Спартак» станет чемпионом России в нынешнем сезоне

11 марта 2018, 21:50
37

Защитник «Спартака» Георгий Джикия выразил уверенность в том, что его команда займет первое место в нынешнем сезоне чемпионата России.

Напомним, ранее красно-белые выиграли у «СКА-Хабаровска» (1:0). На данный момент «Спартак» отстает от «Локомотива» на пять очков, однако у железнодорожников имеется игра в запасе.

«Если честно сегодня я нервничал больше, чем когда получил травму. Все хотели победы, и мои партнеры огромные молодцы, результат игры закономерен.

Кто станет чемпионом России-2018? «Спартак». Верим, что сможем догнать «Локомотив», – заявил Джикия в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» все-таки обыграл последнюю команду. Было весело

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (37)
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movie
1520794351
не верим, а УВЕРЕНЫ
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oyabun
1520794610
Болеем завтра за Урал и верим в Спартак!
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зенит ничто
1520794629
завтра если урал выиграет то надеятся бум еще сильнее!
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mialkov
1520794942
Очень хотелось бы!!! Но... если не Спартак, то пусть Локо!
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Пестрый
1520795149
Согласен! Сегодня чемпионское спасение не зря друг шпалыча татарин саярович так сегодня икру метал для него эти нули на табло как приписка к сумме в чеке геркуса) а свое ска он давно уже в фнл видел!!))
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Татарин за ЦСКА
1520795155
Ну каждый думает по своему.Я за ЦСКА!!!надеюсь мы это сделаем!!!Ни раз весной вытягивали чемпионство!!!! Ну если ни мы,то пусть Спартак или Локомотив,главное,что бы не кабинеты-Зенит!!!
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Боцман59rus
1520795388
это не джикита так заявил, а бедолага генич докопался как пьяный до радио, поставив вопрос некорректно, вот так и рождаются громкие заголовки от е.п.н.у.т.о.г.о комментатора
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Алекc
1520795431
Очень хотелось бы. Но Локомотив выглядит предпочтительней. Но мы верим все равно в Спартак!
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борманбек
1520795608
спартак чемпион
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DOCTOR PENALTY
1520795788
Желание понятно, но исполнение невнятно.
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