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    Каррагер посоветовал Ловрену включить мозги после матча с «МЮ»

    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена после матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:3).

    «Его гордость взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя [Каррагер считает, что Ловрену стоило передать ван Дейку опеку над Лукаку – прим. «Бомбардира»]. Не борись с тем, кто сильнее тебя.

    Я не был лучшим в верховой борьбе, поэтому менялся с Хююпя игроками. Лукаку – это машина, он огромный, не дай гордости взять верх над собой!

    Ловрен проигрывает снова и снова, у него отбирают мяч. Признай, что он сильнее. Включи мозги!» – сказал Каррагер.

    «Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков в 30 турах.

    Источник: Liverpool Echo

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    11.03.2018 12:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 12 марта 2018, 04:15

      Какие мля 3-0???Олени!!!Сами не знают что пишут!!!Счет матча 2-1 для модеров!!!

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      Рейтинг: +148

      Sarco 11 марта 2018, 12:26

      ММм , а почему бы этим не заняться скажем Клоппу

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Sarco 11 марта 2018, 21:36

      да потому что Клопп делает цирковую команду. ну а мы не привыкшие к клоунаде. А немец этого понять не хочет!

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