Каррагер посоветовал Ловрену включить мозги после матча с «МЮ»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена после матча 30-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:3).

«Его гордость взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя [Каррагер считает, что Ловрену стоило передать ван Дейку опеку над Лукаку – прим. «Бомбардира»]. Не борись с тем, кто сильнее тебя.

Я не был лучшим в верховой борьбе, поэтому менялся с Хююпя игроками. Лукаку – это машина, он огромный, не дай гордости взять верх над собой!

Ловрен проигрывает снова и снова, у него отбирают мяч. Признай, что он сильнее. Включи мозги!» – сказал Каррагер.

«Ливерпуль» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 60 очков в 30 турах.