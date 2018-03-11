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    Рюдигер может пропустить матч с «Барселоной»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

    «В среду у него было небольшое повреждение, однако есть шансы, что он восстановится к матчу с «Барселоной». Речь идет о мышечной усталости, а не о растяжении. Если разделить травмы по степени серьезности на первый и второй класс, у него будет нулевой» – заявил Конте.

    Встреча между «Барселоной» и «Челси» пройдет 14 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.03.2018 06:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 марта 2018, 08:02

      он с Барсой вообще не нужен

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      Рейтинг: +148

      Sarco > Berikosha 11 марта 2018, 12:21

      А кто же нужен по твоему ????

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