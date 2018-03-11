Рюдигер может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер рискует пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер лондонской команды Антонио Конте.

«В среду у него было небольшое повреждение, однако есть шансы, что он восстановится к матчу с «Барселоной». Речь идет о мышечной усталости, а не о растяжении. Если разделить травмы по степени серьезности на первый и второй класс, у него будет нулевой» – заявил Конте.

Встреча между «Барселоной» и «Челси» пройдет 14 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.