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    Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей «Гамбургу», «Хоффенхайм» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты

    Состоялись очередные матчи 26 тура немецкой Бундеслиги. Лидирующая мюнхенская «Бавария» всухую разгромила гостей из Гамбурга. Хет-триком отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

    В другом матче «Хоффенхайм» дома организовал три безответных гола «волкам». Один из голов гости забили сами себе.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

    Бавария – Гамбург – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Рибери, 8; 2:0 – Левандовски, 12; 3:0 – Левандовски, 19; 4:0 – Роббен, 55; 5:0 – Рибери, 81; 6:0 – Левандовски, 90 (с пенальти).

    Ганновер – Аугсбург – 1:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Грегоритч, 26; 1:1 – Сане, 37; 1:2 – Качар, 45+2; 1:3 – Грегоритч, 83.

    Герта – Фрайбург – 0:0

    Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шульц, 18; 2:0 – Гнабри, 77; 3:0 – Гилавоги, 80 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2018 19:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 12 марта 2018, 04:31

      Печально как-то за Гамбург. Очищаться и перезагружаться иногда полезно, лишь бы не затерялся в немецких глубинах ,как Торпедо М в России

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 10 марта 2018, 20:28

      Интересно игрокам Баварии интересно играть в этой лиге ? Где нет нормальных соперников

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > Mr Abdullaev 10 марта 2018, 22:47

      Нормальных соперников там навалом, просто Гамбург таковы м на данный момент никак не является. Одна из последних команд чемпионата, как никак.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 19:34

      Баварцы слепили 6 гамбургеров. Это полноценный ужин.

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