Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей «Гамбургу», «Хоффенхайм» разгромил «Вольфсбург» и другие результаты

Состоялись очередные матчи 26 тура немецкой Бундеслиги. Лидирующая мюнхенская «Бавария» всухую разгромила гостей из Гамбурга. Хет-триком отметился польский нападающий Роберт Левандовски.

В другом матче «Хоффенхайм» дома организовал три безответных гола «волкам». Один из голов гости забили сами себе.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 26-й тур

Бавария – Гамбург – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Рибери, 8; 2:0 – Левандовски, 12; 3:0 – Левандовски, 19; 4:0 – Роббен, 55; 5:0 – Рибери, 81; 6:0 – Левандовски, 90 (с пенальти).

Ганновер – Аугсбург – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Грегоритч, 26; 1:1 – Сане, 37; 1:2 – Качар, 45+2; 1:3 – Грегоритч, 83.

Герта – Фрайбург – 0:0

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Шульц, 18; 2:0 – Гнабри, 77; 3:0 – Гилавоги, 80 (в свои ворота).

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