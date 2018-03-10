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Ганновер-96 - Аугсбург

10.03.2018, Суббота, 17:30 мск Ганновер, стадион Эйч-Ди-Ай-Арена Германия. Бундеслига, 26 тур Ганновер-96 - Аугсбург
Германия. Бундеслига (2017/2018)
9 тур
21 октября, суббота 16:30 Аугсбург 1:2 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2015/2016)
22 тур
21 февраля, воскресенье 19:30 Ганновер-96 0:1 Аугсбург
5 тур
20 сентября, воскресенье 18:30 Аугсбург 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 16:30 Аугсбург 1:2 Ганновер-96
16 тур
16 декабря, вторник 22:00 Ганновер-96 2:0 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2013/2014)
23 тур
1 марта, суббота 18:30 Аугсбург 1:1 Ганновер-96
6 тур
21 сентября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2012/2013)
27 тур
30 марта, суббота 18:30 Аугсбург 0:2 Ганновер-96
10 тур
3 ноября, суббота 18:30 Ганновер-96 2:0 Аугсбург
Германия. Бундеслига (2011/2012)
24 тур
3 марта, суббота 18:30 Ганновер-96 2:2 Аугсбург
7 тур
24 сентября, суббота 17:30 Аугсбург 0:0 Ганновер-96
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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