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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Аугсбург
Ганновер-96 - Аугсбург: обзор матча 10 марта 2018
Ганновер-96
10.03.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Аугсбург
37'
С. Сане
26'
М. Грегоритч
45+2'
Г. Качар
83'
М. Грегоритч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Аугсбург
83'
ГОЛ! 1:3!
М. Грегоритч
Пас отдал
Ф. Макс
80'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
62'
Желтая карточка
Д. Шмид
Желтая карточка
Н. Фуллкруг
52'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Качар
Пас отдал
Каюби
Желтая карточка
И. Бебу
43'
ГОЛ! 1:1!
С. Сане
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
Каюби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
20
Фелипе
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
30
Каюби
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
4-1-2-1-2
33
Чаунер
3
Антон
20
Фелипе
25
Сорг
26
Сане
3
Альборнос
30
Клаус
8
Фоссум
9
Бебу
22
Харник
10
Фуллкруг
3-1-4-1-1
1
Хитц
7
Шмид
13
Хинтереггер
30
Макс
8
Хедира
30
Каюби
10
Байер
20
Качар
10
Ку Чжа-Чеол
5
Рихтер
11
Грегоритч
Остались в запасе
Ганновер-96
Аугсбург
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
9
Жонатас
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
9
Шоун Паркер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Ганновер-96 - Аугсбург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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