АПЛ. «Бернли» разгромил «Вест Хэм» Мойеса, «Эвертон» обыграл новичка и другие результаты

Состоялись матчи 30 тура АПЛ. Ведомый Дэвидом Мойесом лондонский «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли». Тем не менее, «молотобойцы» находятся вне зоны вылета, хотя специалист принимал клуб именно там.

В другом поединке ливерпульский «Эвертон» обыграл новичка соревнования из Брайтона. Команде Криса Хьютона пришлось заканчивать встречу в меньшинстве.

Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур

Вест Бромвич – Лестер – 1:4 (1:1)

Голы: 1:0 – Рондон, 8; 1:1 – Варди, 21; 1:2 – Марез, 62; 1:3 – Ихеначо, 76; 1:4 – Иборра, 90+4.

Вест Хэм – Бернли – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Барнс, 66; 0:2 – Вуд, 70; 0:3 – Вуд, 81.

Ньюкасл – Саутгемптон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кенеди, 2; 2:0 – Кенеди, 29; 3:0 – Ритчи, 57.

Хаддерсфилд – Суонси – 0:0

Удаления: нет – Айю, 11.

Эвертон – Брайтон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Бонг, 60 (в свои ворота); 2:0 – Тосун, 76.

Удаления: нет – Кноккарт, 80.

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