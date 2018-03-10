АПЛ. «Бернли» разгромил «Вест Хэм» Мойеса, «Эвертон» обыграл новичка и другие результаты

Состоялись матчи 30 тура АПЛ. Ведомый Дэвидом Мойесом лондонский «Вест Хэм» крупно уступил «Бернли». Тем не менее, «молотобойцы» находятся вне зоны вылета, хотя специалист принимал клуб именно там.
В другом поединке ливерпульский «Эвертон» обыграл новичка соревнования из Брайтона. Команде Криса Хьютона пришлось заканчивать встречу в меньшинстве.
Чемпионат Англии. АПЛ. 30-й тур
Вест Бромвич – Лестер – 1:4 (1:1)
Голы: 1:0 – Рондон, 8; 1:1 – Варди, 21; 1:2 – Марез, 62; 1:3 – Ихеначо, 76; 1:4 – Иборра, 90+4.
Голы: 0:1 – Барнс, 66; 0:2 – Вуд, 70; 0:3 – Вуд, 81.
Ньюкасл – Саутгемптон – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Кенеди, 2; 2:0 – Кенеди, 29; 3:0 – Ритчи, 57.
Удаления: нет – Айю, 11.
Голы: 1:0 – Бонг, 60 (в свои ворота); 2:0 – Тосун, 76.
Удаления: нет – Кноккарт, 80.