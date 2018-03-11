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Материалы

Вест Хэм - Бернли

10.03.2018, Суббота, 18:00 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 30 тур Вест Хэм - Бернли
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 17:00 Бернли 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:00 Бернли 1:2 Вест Хэм
16 тур
14 декабря, среда 22:45 Вест Хэм 1:0 Бернли
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 17:00 Вест Хэм 1:0 Бернли
8 тур
18 октября, суббота 18:00 Бернли 1:3 Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Бернли 0:2 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
39 тур
24 марта, суббота 19:00 Бернли 2:2 Вест Хэм
20 тур
3 декабря, суббота 19:00 Вест Хэм 1:2 Бернли
Англия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
21 февраля, понедельник 23:00 Вест Хэм 5:1 Бернли
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 18:00 Бернли 2:1 Вест Хэм
14 тур
28 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 5:3 Бернли
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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