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Вест Хэм - Бернли
Вест Хэм - Бернли: обзор матча 10 марта 2018
Вест Хэм
10.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Бернли
66'
Э. Барнс
70'
К. Вуд
81'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Бернли
81'
ГОЛ! 0:3!
К. Вуд
76'
Желтая карточка
А. Леннон
70'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
А. Леннон
66'
ГОЛ! 0:1!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Вуд
57'
Желтая карточка
Э. Вествуд
Желтая карточка
М. Ланзини
54'
Желтая карточка
А. Крессуэлл
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
1
Джо Харт
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
12
Аарон Леннон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Бернли
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Харт
3
Крессуэлл
21
Огбонна
5
Сабалета
39
Коллинс
8
Куяте
16
Нобл
23
Мариу
22
Ланзини
7
Арнаутович
18
Антонио
3-1-5-1
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
8
Вествуд
7
Гудмундссон
29
Хендрик
12
Леннон
3
Уорд
4
Корк
35
Барнс
Остались в запасе
Вест Хэм
Бернли
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
13
Адриан
ВР
27
Патрис Эвра
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
11
Маркус Браун
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
25
Дин Марни
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Вест Хэм - Бернли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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