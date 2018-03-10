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    Мата: «Встреча между собой – самая большая игра для «МЮ» и «Ливерпуля»

    Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 30 тура АПЛ против «Ливерпуля». Испанец видит опасность в форварде красных Мохамеде Салахе.

    «Для обеих команд встреча между собой является самым большим матчем. Здесь особая атмосфера. Отличную игру в вашем исполнении запомнят навсегда, как и красивый гол.

    У «Ливерпуля» сейчас все хорошо складывается. Они много забивают. Отменный сезон проводит Салах. Нужно быть готовым к сопротивлению египтянину», – заметил хавбек.

    Матч начнется в 15:30 по Москве.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    10.03.2018 06:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 10 марта 2018, 11:14

      Нужно во чтобы то не стало,обыграть лфк и не отдать им 2го места!

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 11:06

      Ливер вин!

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