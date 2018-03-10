Мата: «Встреча между собой – самая большая игра для «МЮ» и «Ливерпуля»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от матча 30 тура АПЛ против «Ливерпуля». Испанец видит опасность в форварде красных Мохамеде Салахе.

«Для обеих команд встреча между собой является самым большим матчем. Здесь особая атмосфера. Отличную игру в вашем исполнении запомнят навсегда, как и красивый гол.

У «Ливерпуля» сейчас все хорошо складывается. Они много забивают. Отменный сезон проводит Салах. Нужно быть готовым к сопротивлению египтянину», – заметил хавбек.

Матч начнется в 15:30 по Москве.