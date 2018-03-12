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Судьи
Главный судья:
Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Материалы

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

10.03.2018, Суббота, 15:30 мск Манчестер, стадион Олд Траффорд Трансляция: Матч! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 30 тур Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
8 тур
14 октября, суббота 14:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
15 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
8 тур
17 октября, понедельник 22:00 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 10 марта, четверг 23:05 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +564

    Damir07 10 марта 2018, 23:12

    Когда не играет линдедоф МЮ не остановить этот защитник

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    Рейтинг: +42

    PickwickTea 10 марта 2018, 17:16

    Рука, фол в штрафной... Судья слепой

    0
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    Рейтинг: +5691

    Eddyson 10 марта 2018, 16:55

    Гол Байи весьма изысканным получился.

    0
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    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 16:13

    У Маркуса попёрло! А что Саллах?????

    0
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    Рейтинг: +564

    Damir07 > DOCTOR PENALTY 10 марта 2018, 23:21

    Сегодня не день салаха хорошо игрок но хорошо что сегодня не забил

    0
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 10 марта 2018, 16:07

    Разогнался Рэшфорд ! ставил на ничью!

    0
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    Рейтинг: +18

    макс999 > Almazovich 10 марта 2018, 16:37

    аналогично

    1
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    Рейтинг: +5

    I-G 10 марта 2018, 13:50

    Ничего тут интересного не будет. Все на "Биатлон с Д. Губерниевым!"

    -3
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    Рейтинг: +9762

    САДЫЧОК > I-G 10 марта 2018, 18:36

    биатлон может и интересен НО губерниева нужно к бабкам на скамейку!

    -1
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