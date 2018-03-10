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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 10 марта 2018
Манчестер Юнайтед
10.03.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
14'
М. Рэшфорд
24'
М. Рэшфорд
66'
Э. Байи (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Замена
М. Дармиан
️️️️
А. Санчес
90'
+6
Желтая карточка
Л. Валенсия
89'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Х. Мата
89'
84'
Замена
Д. Соланке
️️️️
Э. Робертсон
80'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Т. Александер-Арнольд
Замена
М. Феллайни
️️️️
М. Рэшфорд
70'
66'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Байи
62'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
35'
Желтая карточка
А. Окслэд-Чемберлен
Желтая карточка
М. Рэшфорд
27'
ГОЛ! 2:0!
М. Рэшфорд
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Р. Лукаку
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Скотт Мактоминей
ОП
64
Хуан Мата
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
22
Доминик Соланке
ЦФ
4-2-2-2
43
Де Хеа
15
Янг
3
Байи
6
Смоллинг
25
Валенсия
18
Матич
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
64
Мата
9
Лукаку
4
Санчес
4-1-2-2-1
1
Кариус
2
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
6
Ловрен
3
Робертсон
23
Джан
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
4
Санчес
36
Дармиан
36
Дармиан
4
Санчес
9
Рэшфорд
25
Феллайни
25
Феллайни
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
64
Мата
2
Александер-Арнольд
23
Вейналдум
23
Вейналдум
2
Александер-Арнольд
21
Окслэд-Чемберлен
10
Лаллана
10
Лаллана
21
Окслэд-Чемберлен
3
Робертсон
22
Соланке
22
Соланке
3
Робертсон
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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